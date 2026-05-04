Windows 11 Update blockiert Backup-Anwendungen

Mit den im April veröffentlichten Updates für Windows 11 hat sich ein weiteres Problem eingeschlichen. Wie "Neowin" meldet
, sorgt eine mit dem Update aktualisierte Vulnerable Driver Blocklist dafür, dass bestimmte Backup-Anwendungen wie etwa Macrium Reflect ihren Dienst verweigern. Microsoft
hat den Sachverhalt mittlerweile bestätigt und teilt auf den aktualisierten Support-Seiten
zum Update-Paket KB5083631 mit, dass zur Sicherheitsoptimierung neue Kernel-Treiber zur Blocklist hinzugefügt worden seien. In der Folge könne es bei Backup-Anwendungen, die auf blockierte Treiber angewiesen sind, zu Fehlern beim Harddisk-Management kommen.
Dabei sollen Fehlermeldungen im Stil von "Die Sicherung ist fehlgeschlagen, da Microsoft VSS während der Snapshot-Erstellung ein Timout verzeichnet hat" angezeigt werden oder der Fehlercode VSS_E_BAD_STATE ausgegeben werden. Microsoft empfiehlt betroffenen Nutzern, die Anwendung zu aktualisieren.
(rd)