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Windows 11 Update blockiert Backup-Anwendungen
Quelle: Depositphotos

Windows 11 Update blockiert Backup-Anwendungen

Das jüngste Update für Windows 11 sorgt für Fehlermeldungen bei Backup-Anwendungen wie Macrium Reflect. Microsoft hat den Bug mittlerweile bestätigt.
4. Mai 2026

     

Mit den im April veröffentlichten Updates für Windows 11 hat sich ein weiteres Problem eingeschlichen. Wie "Neowin" meldet, sorgt eine mit dem Update aktualisierte Vulnerable Driver Blocklist dafür, dass bestimmte Backup-Anwendungen wie etwa Macrium Reflect ihren Dienst verweigern. Microsoft hat den Sachverhalt mittlerweile bestätigt und teilt auf den aktualisierten Support-Seiten zum Update-Paket KB5083631 mit, dass zur Sicherheitsoptimierung neue Kernel-Treiber zur Blocklist hinzugefügt worden seien. In der Folge könne es bei Backup-Anwendungen, die auf blockierte Treiber angewiesen sind, zu Fehlern beim Harddisk-Management kommen.


Dabei sollen Fehlermeldungen im Stil von "Die Sicherung ist fehlgeschlagen, da Microsoft VSS während der Snapshot-Erstellung ein Timout verzeichnet hat" angezeigt werden oder der Fehlercode VSS_E_BAD_STATE ausgegeben werden. Microsoft empfiehlt betroffenen Nutzern, die Anwendung zu aktualisieren. (rd)


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