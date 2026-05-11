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Windows 11 Experimental Preview brezelt File Explorer auf
Quelle: Microsoft

Windows 11 Experimental Preview brezelt File Explorer auf

Windows Insider im Experimental Channel erhalten mit Build 26300.8376 eine neue Vorschauversion mit Verbesserungen für die Bedienung per Touchpad und beim Datei-Explorer.
11. Mai 2026

     

Microsoft hat eine neue Windows-11-Vorschau im Experimental Channel veröffentlicht (zur Erinnerung: Die bisherigen Insider-Kanäle Dev und Canary sind im neuen Kanal Experimental zusammengefasst, wie "Swiss IT Magazine" berichtete). Der neue Windows 11 Build 26300.8376 enthält neue Settings für Touchpads und Verbesserungen im File Explorer.

Die Bedienung mittels Touchpad wird durch neue Gesten und Einstellmöglichkeiten merklich verbessert. So lässt sich die Geschwindigkeit beim Scrollen und Zoomen anpassen, und solange die Finger am Rand des Touchpads gehalten werden, scrollt das System weiter (Autmated Scrolling at Edge). Beim Scrollen durch lange Dokumente steigert sich bei wiederholtem Swipen das Tempo (Accelerated Scrolling). Und an den seitlichen Rändern des Touchpads genügt ein Finger, um vertikal zu scrollen (Single-Finger Scrolling). All diese Optionen lassen sich in den Einstellungen aktivieren oder deaktivieren.


Der Datei-Explorer zeigt die Grösse der Files in der Detailansicht neu automatisch in der jeweils passenden Einheit wie Megabyte und Gigabyte an – bisher wurden alle Dateigrössen in Kilobyte präsentiert. Ausserdem unterstützt die Address Bar jetzt Pfade mit doppelten Backslashs und Anführungszeichen und verarbeitet diese korrekt. Das Dropdownmenü, das beim Klick auf die Address Bar erscheint, wird nun nach der Auswahl eines der gezeigten Vorschläge korrekt geschlossen. Darüber hinaus hat Microsoft verschiedene kleinere Probleme behoben und die Tastaturnavigation in Kontextmenü-Flyouts verbessert. Detaillierte Informationen finden sich in den Release Notes. (ubi)


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