Microsoft lässt günstige Surface-Modelle sterben

Microsoft lässt offenbar seine Budget-Surface-Modelle Surface Go (Bild) sowie Surface Laptop Go auslaufen. Dies zumindest schreibt "Windows Central
". Unter Berufung auf nicht näher spezifizierte Quellen heisst es auf der Plattform, dass Microsoft
die Geräte nicht länger produziert und offenbar auch keine Pläne hat, die beiden Produktlinien fortzuführen.
Damit stellt Microsoft aktuell nur noch die beiden Modelle Surface Pro sowie Surface Laptop her, die preislich eher im oberen Segment angesiedelt sind. Bereits in den vergangenen Jahren hatte Microsoft mehrere Surface-Produkte wie das Surface Studio, Surface Laptop Studio oder Surface Duo eingestellt.
(mw)