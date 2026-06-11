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Surface Pro und Surface Laptop sollen massiv teurer werden
Quelle: Microsoft

Surface Pro und Surface Laptop sollen massiv teurer werden

Händlerdaten deuten darauf hin, dass die kommenden Surface-Modelle deutlich teurer auf den Markt kommen als die Vorgängergeneration. Microsoft wird die neuen Mobilrechner voraussichtlich kommende Woche präsentieren.
11. Juni 2026

     

Wenn Microsoft voraussichtlich kommende Woche die neue Surface-Generation vorstellen wird, muss mit deutlich höheren Preisen als bis anhin gerechnet werden. Wie "Winfuture" berichtet, sind bei Händlern Angaben zu den Preisen aufgetaucht, die darauf hindeuten, dass die neuen Mobilrechner mit Qualcomms neuem Snapdragon-X2-Chip wohl Hunderte Franken teurer angeboten werden, als die entsprechenden Geräte der aktuellen Generation.

So sollen sowohl die Modelle Surface Pro und Surface Laptop in der Basisausführung knapp 1700 Euro kosten. Ob dabei der X2- oder der X2-Elite-Chips , der über zwei Prozessorkerne mehr verfügt, zum Einsatz kommt, ist nicht klar. Beim Surface Laptop steigt der Preis in der Ausführung mit 15-Zoll-Display auf rund 1800 Euro. Bei beiden Modellen legen die Preise je nach Ausbaustufe dann noch einmal deutlich zu. So wurden beim Surface Pro Preise von 2200 Euro und beim Surface Laptop bis 2300 Euro festgestellt, wobei nicht klar ist, was für Komponenten zu diesen Preisen angeboten werden.


Wie Microsoft die Preise in der Schweiz gestalten wird, ist offen. Man muss jedoch davon ausgehen, dass angesichts der Komponentenverknappung auch hierzulande massiv an der Preisschraube gedreht wird. Das aktuelle Surface Pro ging zur Markteinführung in der Einstiegskonfiguration ab 949 und der Surface Laptop auf 1149 Franken über den Tisch. (rd)


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