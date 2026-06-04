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Details zum Surface Pro mit neuem Snapdragon-Chip durchgesickert
Quelle: Microsoft

Details zum Surface Pro mit neuem Snapdragon-Chip durchgesickert

Durch einen Händler-Leak sind die technischen Details von Microsofts kommendem Mobilrechner Surface Pro auf Snapdragon-Basis bekannt geworden. Die offizielle Vorstellung soll am 16. Juni erfolgen.
4. Juni 2026

     

Nachdem Microsoft seine Surface-Pro-Rechner für Business-Kunden lanciert hat, werden noch in diesem Monat Consumer-Modelle mit Qualcomms ARM-Prozessoren erwartet. Im Vorfeld sind jetzt durch einen Händler-Leak die technischen Details von Microsofts kommendem Detachable durchgesickert, wie "Winfuture" berichtet.

So soll das Surface Pro über ein 13-Zoll-OLED-Display sowie den neuen Qualcomm-Prozessor X2 Elite verfügen, wobei im Top-Modell die CPU-Version mit 12 Oryon-Cores verbaut werden soll, unterstützt durch 32 GB RAM. Ausserdem vorhanden ist eine vom Anwender austauschbare PCIe-SSD, die mit Volumen von bis zu einem TB angeboten wird. Ebenfalls an Bord ist eine NPU für KI-Aufgaben, die eine Rechenleistung von bis zu 80 TOPS bringen soll. Herausgehoben wurde ausserdem die hohe Akkuleistung, die während über 15 Stunden lokale Videowiedergabe ermöglichen soll. An Farbvarianten soll das Surface Pro in Schwarz, Platin und Gold auf den Markt kommen, die aktuell verfügbare Version in Blau soll wegfallen.


Microsofts neues Surface Pro mit Snapdragon X2 Elite-Prozessor soll am 16. Juni offiziell vorgestellt werden. (rd)


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