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Surface-Geräte sind jetzt massiv teurer
Quelle: Microsoft

Surface-Geräte sind jetzt massiv teurer

Zumindest Kunden aus den USA müssen für Microsofts Surface-PCs aufgrund der gestiegenen Speicher- und Komponentenpreise jetzt deutlich mehr bezahlen. Die Preissteigerung beträgt in einzelnen Fällen 500 US-Dollar und mehr.
14. April 2026

     

Im US-amerikanischen Microsoft Store erleben die Besucher aktuell einen regelrechten Preisschock, wie "Windows Central" meldet. Surface-PCs der Midrange- und Flagship-Kategorie werden demnach durchs Band deutlich teurer gelistet als noch vor einigen Wochen. Die Modelle Surface Laptop 7 und Surface pro 11 kosten nun in Einstiegskonfiguration über 500 US-Dollar Mail als beim Launch im Jahr 2024.

Grund für die Preissteigerungen sind die massiv höheren Komponentenpreise, vor allem was RAM betrifft, wie Microsoft gegenüber "Windows Central" selbst einräumt: "Aufgrund der jüngsten Preissteigerungen bei Speicher und Komponenten passt Surface die Preise für sein Hardware-Portfolio der aktuellen Generation auf Microsoft.com an". Man sei aber weiterhin bestrebt, den Kunden einen Mehrwert zu bieten, um die Standards in Bezug auf Qualität und Innovation aufrechtzuerhalten.


Konkret kostet zum Beispiel das Surface Pro mit 12-Zoll-Bildschirm, zuvor mit einem Preis von 799 Dollar Microsofts günstigster Surface PC, neu 1049 Dollar. Das Modell mit 13-Zoll-Screen, bisher für 899 Dollar zu haben, schlägt nun mit 1149 Dollar zu Buche. Und der Surface Laptop mit 13,8-Zoll-Display kostet jetzt statt 999 satte 1499 Dollar, während die 15-Zoll-Variante zu Preisen ab 1599 statt 1299 Dollar erhältlich ist - Die Vergleichszahlen beziehen sich jeweils auf die Markteinführung der Modelle im Jahr 2024. (ubi)


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