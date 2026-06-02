Neue Weiterbildungsplattform für Digitalisierung und KI

Das Weiterbildungsangebot rund um Digitalisierung und KI-Kompetenz in der Schweiz wird um einen Anbieter reicher: Lifturskill. Lifturskill richtet sich an Unternehmen, Verbände, Bildungsinstitutionen, öffentliche Organisationen sowie Privatpersonen und fokussiert laut eigenen Angaben auf digitale Kompetenzen und den praktischen Einsatz von Künstlicher Intelligenz.Zum Start umfasst das Portfolio von Lifturskill unter anderem Webinare, Workshops, Hackathons und Coachings für Einzelpersonen sowie Standortanalysen, Trainings und Begleitprogramme für Unternehmen. Für Bildungsinstitutionen und öffentliche Organisationen werden zudem KI-Kompetenzprogramme und Train-the-Trainer-Formate angeboten. Laut Mitteilung steht dafür ein Netzwerk von über 20 Trainerinnen und Trainern zur Verfügung. Im Zentrum stehe dabei nicht der einzelne digitale Tool-Einsatz, sondern der Transfer von Wissen und Fähigkeiten, die sich direkt im Berufsalltag umsetzen lassen, so das Versprechen der Macher.Hinter der Initiative steht die frühere Google-Managerin Evelyn Leu, die während 13 Jahren bei Google tätig und unter anderem die Weiterbildungsinitiative Grow with Google sowie das Google Certified Trainer Program in der DACH-Region verantwortete. Zum Gründungsteam gehören neben Leu auch Selim Akyol, früher ebenfalls als Google Certified Trainer tätig, die ehemalige IFJ-Bildungsleiterin Lilo Bünger sowie Andreas Scherpel, der Erfahrungen aus dem Agentur- und Eventbereich einbringt. Begleitet wird die Initiative von einem Advisory Board mit Vertretern aus Bildung, Wirtschaft und Digitalisierung. Dazu zählen unter anderem Martina Dalla Vecchia von der Fachhochschule Nordwestschweiz, Alexander Schmitt, Mariana Christen Jakob sowie Helena Trachsel. Die Plattform wurde im Mai 2026 als Verein gegründet und versteht sich als Weiterbildungsangebot für den gesamten DACH-Raum. (mw)