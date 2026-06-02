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Cloud Act in Aktion: Microsoft händigt Daten von Beamten an USA aus
Quelle: Depositphotos

Cloud Act in Aktion: Microsoft händigt Daten von Beamten an USA aus

Microsoft beteuert, europäische Kundendaten möglichst gut vor unerwünschten Zugriffen durch die US-Regierung zu schützen. Wie viel dieses Versprechen wert ist, zeigt nun die Weitergabe von Daten niederländischer Staatsangestellter, die an einem Gesetz arbeiten, das den USA ein Dorn im Auge ist.
2. Juni 2026

     

In den Niederlanden soll es zu einem Fall der Datenweitergabe durch Microsoft an die US-Administration gekommen sein. Betroffen sind zwei Staatsangestellte, von denen unter anderem Personendaten, E-Mails und Sitzungsprotokolle an die USA weitergereicht worden seien, wie "Vrij Nederland" schreibt (via "Winfuture"). Möglich ist dies wegen des US-Gesetzes namens Cloud Act: Unter diesem müssen amerikanische Anbieter auf Anweisung der US-Regierung Daten ihrer Kunden aushändigen.

Microsoft beteuerte über die Jahre immer wieder, dass eine solche Datenweitergabe unwahrscheinlich ist und man sich gegenüber der US-Administration im Falle einer solchen Anordnung wehren würde. Gleichzeitig musste der Konzern aber auch einräumen, dass man letztlich keine Garantie geben kann, dass Daten europäischer Nutzer an die US-Regierung weitergeleitet werden.


Vorfälle wie die in den Niederlanden jüngst erfolgte Datenweitergabe stellen die Beschwichtigungen von Microsoft mindestens in Frage. Besonders pikant ist aber, wen es getroffen hat: Beide Personen, deren Daten offenbar weitergereicht wurden, arbeiten laut dem Bericht für die niederländischen Verbraucher- und Wettbewerbsbehörde sowie die Datenschutzbehörde. Damit sind sie massgeblich in die Umsetzung des Digital Services Acts (zur Regulierung grosser Online-Plattformen) involviert – und an diesem stossen sich sowohl eine Reihe von Big-Tech-Firmen als auch die US-Regierung.

Stimmen aus dem niederländischen Staatsapparat zeigen sich besorgt und kritisieren die Massnahmen scharf. (win)


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