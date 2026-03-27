Microsoft soll schon bald das Surface-Portfolio auffrischen

Wer derzeit mit dem Gedanken spielt, ein neues Surface-Gerät von Microsoft
zu erwerben, sollte sich vielleicht noch ein paar Wochen gedulden. Wie "Windows Central" mit Bezug auf einen X-Post von Zac Bowden zu berichten
weiss, wird der Technologieriese schon bald eine neue Surface-Generation vorstellen. Letztmals wurde die Detachable-Familie 2024 mit dem Surface Pro 11 aufgefrischt.
Was die Spezifikationen anbelangt ist noch kaum etwas bekannt. Laut Bowden sollen aber sowohl Modelle mit Intel- als auch solche mit Qualcomm-Prozessoren lanciert werden, wobei es sich mit grosser Wahrscheinlichkeit um die Chips Snapdragon X2 und Intel Core Ultra 3 handeln dürfte. Ob Microsoft wie Apple mit dem MacBook Neo ebenfalls ein Tiefpreis-Modell in der Pipeline haben wird, ist eher fraglich.
Sollten sich die unbestätigten Meldungen bewahrheiten, kann man davon ausgehen, dass Microsoft die Preise der aktuellen Modelle senken wird; ein Grund mehr, um einen beabsichtigten Kauf noch um einige Wochen hinauszuschieben.
(rd)