cnt
Logo Swiss IT Magazine
MEDIADATEN
ABONNIEREN
NEWSLETTER
Microsoft soll schon bald das Surface-Portfolio auffrischen
Quelle: Microsoft

Microsoft soll schon bald das Surface-Portfolio auffrischen

Unbestätigten Meldungen zufolge wird Microsoft in wenigen Wochen eine neue Generation seiner Surface-Detachable-Familie vorstellen. Bei den neuen Modellen sollen Prozessoren von Intel wie auch von Qualcomm zum Einsatz kommen.
27. März 2026

     

Wer derzeit mit dem Gedanken spielt, ein neues Surface-Gerät von Microsoft zu erwerben, sollte sich vielleicht noch ein paar Wochen gedulden. Wie "Windows Central" mit Bezug auf einen X-Post von Zac Bowden zu berichten weiss, wird der Technologieriese schon bald eine neue Surface-Generation vorstellen. Letztmals wurde die Detachable-Familie 2024 mit dem Surface Pro 11 aufgefrischt.

Was die Spezifikationen anbelangt ist noch kaum etwas bekannt. Laut Bowden sollen aber sowohl Modelle mit Intel- als auch solche mit Qualcomm-Prozessoren lanciert werden, wobei es sich mit grosser Wahrscheinlichkeit um die Chips Snapdragon X2 und Intel Core Ultra 3 handeln dürfte. Ob Microsoft wie Apple mit dem MacBook Neo ebenfalls ein Tiefpreis-Modell in der Pipeline haben wird, ist eher fraglich.


Sollten sich die unbestätigten Meldungen bewahrheiten, kann man davon ausgehen, dass Microsoft die Preise der aktuellen Modelle senken wird; ein Grund mehr, um einen beabsichtigten Kauf noch um einige Wochen hinauszuschieben. (rd)


Weitere Artikel zum Thema

Firmware-Updates für Surface Pro 11 und Surface Laptop 7

 16. Juni 2025 - Mit Firmware-Updates für die ARM-basierten Modelle Surface Pro 11 und Surface Laptop 7 behebt Microsoft zahlreiche Probleme und Bugs und steigert die Performance der Systeme.

Microsoft nimmt Surface Laptop Studio 2 schon wieder vom Markt

 18. Mai 2025 - Im Herbst vorletzten Jahres hat Microsoft den Convertible-Rechner Surface Laptop Studio 2 auf den Markt gebracht. Jetzt wurde die Produktion bereits wieder eingestellt und das Gerät soll vom Markt verschwinden.

Diese Surface-Modelle lassen sich auf Windows 11 aufrüsten

 13. Mai 2025 - Microsoft hat eine Liste mit Surface-Modellen publiziert, die für ein Upgrade auf Windows 11 infrage kommen. Alle neueren Modelle sind dabei, einige ältere nicht.


Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Wie hiess im Märchen die Schwester von Hänsel?
UMB kreiert Zeit für inspirierende Meetingkultur bei BLS
Automatisierung braucht Prozesswissen
IDP: Wenn Dokumente zu Daten werden
MIT SCION ZAHLUNGSDIENSTE SICHERN
Smart und souverän
Cloud-Souveränität: Technische Realität und praktische Umsetzung
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER