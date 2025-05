Diese Surface-Modelle lassen sich auf Windows 11 aufrüsten

Das Supportende von Windows 10 nähert sich bekanntermassen mit schnellen Schritten. Doch weil Microsoft weiss, das auch nach dem Oktober 2025 nicht wenige User bei Windows 10 bleiben wollen, werden gängige Microsoft-365-Apps wie Teams, Outlook, Onedrive und mehr unter Windows 10 bis 2028 stillschweigend weiter unterstützt.Trotzdem möchte Microsoft natürlich, dass möglichst viele Windows-Nutzer auf Windows 11 umsteigen. Dies gilt naturgemäss auch für Besitzer von Surface-Geräten. Der Hersteller hat nun eine Liste mit Surface-Modellen publiziert, die auf Windows 11 aufgerüstet werden können. In der Liste vertreten sind gewisse Modelle des Surface Book 2, das Surface Book 3, das Surface Go 2, der Surface Laptop 2, 3 und 4, der Surface Laptop Go, das Surface Pro ab Version 6 sowie das Surface Studio 2 und der Surface Hub 2S. Auf anderen, vornehmlich älteren Surface-Modellen läuft Windows 11 nicht.Aber auch wenn das Gerät in der Kompatibilitätsliste vertreten ist, soll man gemäss Microsoft mithilfe der App PC Health Check überprüfen, ob für ein Windows-11-Upgrade weitere Bedingungen erfüllt sein müssen – zum Beispiel ob Secure Boot aktiviert ist. Ist alles OK, steht das Upgrade auf Windows 11 in Windows Update kostenlos zu Verfügung. (ubi)