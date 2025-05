In den vergangenen 30 Tagen wurden die Download-Charts in der Kategorie der Windows-Utilities angeführt von Hasleo Disk Clone, einem praktischen Tool um Partitionen oder ganze Festplatten zu kopieren. Ebenfalls hohe Download-Zahlen erzielten Smart Defrag, ein Defragmentierungswerkzeug, das sich zeitlich steuern lässt, wie auch CrystalDiskInfo, ein Tool für die Überwachung von Festplatten und Solid State Disks.Die komplette Top 10 der beliebtesten Gratis-Utilities für Windows präsentieren wir in der nachfolgenden Bildergalerie. (rd)