Microsoft stellt Surface Laptop 7 und Surface Pro 11 vor

Wie angekündigt hat Microsoft am 30. Januar die für den Unternehmenseinsatz konzipierten Mobilrechner Surface Laptop 7 for Business und Surface Pro 11 for Business vorgestellt. Beiden Geräte gemein ist die Ausstattung mit Intels neuen KI-Prozessoren Core Ultra 5 und Ultra 7 der Serie 2, die für die schnelle KI-Verarbeitung über eine NPU (Neural Processing Unit) verfügen.Der neue Laptop ist wahlweise mit 13,8- oder 15-Zoll-Display verfügbar, die eine Refresh-Rate von 120 Hz unterstützen; bis anhin waren die Business-Modelle mit Diagonalen von 13,5 und 15 Zoll verfügbar. Bei den CPUs stehen vier Varianten zur Verfügung: Intels Core Ultra 5 236V und 238V sowie die Chips Core Ultra 7 266V und 268V. Bei den Ultra-5-Varianten wird die Rechenleistung der NPU mit 40, bei den 7er-Versionen mit 48 TOPS angegeben.Bei den RAM-Ausstattungen stehen hingegen anders als bisher nur noch zwei Konfigurationen mit 16 und mit 32 GB zur Verfügung, von der beim Vorgängermodell noch angebotenen 64-GB-Variante hat man sich verabschiedet. Unverändert ist derweil die wechselbare SSD-Speicherausstattung von 256 GB, 512 GB oder einem TB. Eine Modellversion mit 5G-Unterstützung soll ausserdem im Verlauf des Jahres auf den Markt kommen.In der Schweiz kann der Laptop 7 for Busines per sofort vorbestellt werden, ausgeliefert wird ab dem 19. Februar. Die Preise bewegen sich zwischen 1550 (13,8 Zoll, Core Ultra 5, 16 GB/256 GB)) und 2650 Franken (15 Zoll, Core Ultra 7, 32 GB/1 TB).