Surface Laptop und Surface Pro demnächst mit kleineren Displays

Microsoft soll in den kommenden Wochen neue Surface-Modelle präsentieren, wie der im Allgemeinen gut informierte Zac Bowden von "Windows Central" zu berichten weiss.Sowohl vom Surface Laptop als auch vom Surface Pro sollen Modelle mit kleineren Displays auf den Markt kommen. Die Geräte sollen mit ihren 11- bis 12-Zoll-Displays leichter und transportabler werden, gleichwohl aber als Premium-Produkte angepriesen werden. Das kleinere Surface-Pro-Modell soll als direkter Konkurrent zu Apples 11-Zoll-iPad positioniert werden, inklusive hoher Refresh-Rate, Pen-Unterstützung sowie andockbarer Tastatur.Mit dem kleineren Surface Laptop soll derweil der Surface Laptop 4 ersetzt werden. Er soll über eine Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung, einen höher auflösenden Touchscreen und über ein vollständiges Metallgehäuse verfügen. Beide kleineren Modelle sollen mit Qualcomms Snapdragon X/Plus-SoCs arbeiten, was es Microsoft ermöglichen soll, die Geräte im Preisbereich zwischen 800 und 900 Dollar anzubieten.Laut Bowden's Quellen sollen die Geräte im April oder Mai verfügbar werden. Dass sie bereits an Microsofts für den 30. Januar vorgesehene Präsentation von Business-Surface-Geräten vorgestellt werden, ist weniger wahrscheinlich. Es wird erwartet, dass der Techriese dann die auf Intels Lunar-Lake-Prozessoren aufsetzenden Modelle Surface Laptop 7 und Surface Pro 11 vorstellen wird, die für den Unternehmenseinsatz konzipiert sind. (rd)