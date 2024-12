Surface Pro mit Lunar-Lake-CPU kommt im Q1 2025

Microsoft soll im ersten Quartal Modelle der Surface-Pro-, der Surface-Laptop- wie auch der Surface-Laptop-Studio-Familie mit Intels KI-Prozessoren der Lunar-Lake-Reihe auf den Markt bringen. Dies meldet der im Allgemeinen gut informierte Zac Bowen von "Windows Central" mit Bezug auf nicht näher bezeichnete Quellen. Am Design des Surface Pro wie auch des Surface Laptop soll sich dabei gegenüber den heute verfügbaren Geräten nichts ändern. Auch sollen die neuen Modelle über dieselbe Antireflexionsbeschichtung des Pro 10 und des Laptop 6 verfügen, auf die bei den Nachfolgemodellen 11 respektive 7 verzichtet wurde. Dazu soll der Surface Laptop optional auch mit Kartenleser und 5G-Support angeboten werden. Wie es weiter heisst, könnte der Surface Laptop Studio allenfalls auch mit AMD-Prozessor auf den Markt kommen, wobei hier auch Gerüchte über ein 16-Zoll-Modell die Runde machen.Schliesslich erwähnt Bowen noch ein gänzlich neues Surface-Gerät, das über ein 11-Zoll-Display verfügen soll. Von der Grösse her wurde das Gerät damit eher in die Surface-Go-Reihe passen, doch sollen nur Premium-Komponenten zum Einsatz kommen. Beim Prozessor setzt Microsoft hier aber nicht auf Intel, sondern auf Qualcomms Snapdragon-X-Plus-SoC.Im Oktober sind bereits die Spezifikationen eines Modells der Surface-Laptop-Familie durchgesickert, der über einen Prozessor vom Typ Core Ultra 7 268v sowie über 32 GB RAM und eine 1-TB-SSD verfügen soll. Als Preis wurden 1500 Dollar herumgereicht. (rd)