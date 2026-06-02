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6 Dollar für einen Prompt: Neues Preismodell von Github Copilot in der Kritik
Quelle: Depositphotos

6 Dollar für einen Prompt: Neues Preismodell von Github Copilot in der Kritik

Nach der Anpassung von Githubs Preismodell für den KI-Helfer Github Copilot melden sich erste Entwickler mit Feedback. Während manche sich bereits arrangiert haben, berichten andere von einer Kostenexplosion.
2. Juni 2026

     

Seit Montag, 1. Juni, gilt eine neue Preispolitik für Github Copilot. Fortan zahlen Entwickler pro Token statt pro Monat. Microsoft hatte die Massnahme Ende April offiziell angekündigt. Nur einen Tag nach dem Start des neuen Pricings finden sich online bereits zahlreiche Rückmeldungen von Entwicklern – und das erste Fazit ist nicht besonders gut.

Wie verschiedene Medien (via "Ars Technica" und "The Register") berichten, schreiben einige Devs in Foren von einer wahren Explosion der Kosten. Ein Entwickler, der zuvor den 39-Dollar-Plan für Github Pro+ nutzte, verbrannte laut eigenen Angaben 8 Prozent seines Kontingents in nur zwei Stunden. Für den gleichen Preis wie davor könnte er unter diesen Umständen also rund zwei Tage pro Monat Github Copilot nutzen. Ein anderer hat mit einem einzigen Prompt Tokens im Wert von 6 Dollar verbraucht.


Für Entwickler gibt es verschiedene Wege aus dem Problem heraus. Einige haben sich bereits an die neuen Preisstrukturen gewöhnt und schreiben, dass man nur besser überlegen und planen muss, wann und wie man KI einsetzt und damit sehr sparsam fahren kann. Andere planen ganz einfach einen Wechsel auf ein anderes Tool. Ob das auf Dauer eine Lösung ist, muss sich aber zeigen, denn vermutlich werden sich auch andere KI-Coding-Tools dem Problem stellen müssen, dass gewisse Nutzer über Flatrates weniger zahlen, als ihre Nutzung wert ist. Die dritte Option betrifft die Wahl der Modelle: Kleinere und ältere Modelle kosten in der Nutzung nur einen Bruchteil der besten Frontier-Modelle. Hier können Entwickler ebenfalls massig Credits einsparen. (win)


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