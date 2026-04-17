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Spezifikationen der neuen Surface-Geräte geleakt
Quelle: Microsoft

Spezifikationen der neuen Surface-Geräte geleakt

Unbestätigten Meldungen zufolge verfügen Microsofts kommende Surface-Modelle über Intel- wie Qualcomm-Chips und sollen teilweise mit OLED-Displays ausgestattet sein.
17. April 2026

     

In den kommenden Wochen wird Microsoft die Surface-Familie auffrischen ("Swiss IT Magazine" berichtete). Den Gerüchten zufolge wird das neue Line-up sowohl mit Intels Prozessor Core Ultra 3 wie auch mit Qualcomms Snapdragon X2 ausgestattet sein. Wie jetzt "Winfuture" mit Bezug auf Handelsangaben zu berichten weiss, soll das ARM-Modell mit 16 respektive 24 GB RAM und 512 GB oder einem TB Speicher ausgestattet sein. Beim Prozessor sollen Varianten mit 10 oder 12 Kernen verbaut werden. Dasselbe gilt für das Surface Pro mit ARM-Chip, wobei hier auch eine RAM-Variante mit 32 GB zur Verfügung stehen soll.

Der Surface Laptop soll derweil mit einem 13,8 oder 15-Zoll-OLED-Display ausgestattet sein und mit Intels Core Ultra 5 oder Ultra 7 angeboten werden. Die Speicherausstattung soll den ARM-Modellen entsprechen. Das kommende Surface Pro soll wahlweise mit LCD- oder OLED-13-Zoll-Display auf den Markt kommen, während die Speicher- und CPU-Ausstattung den Laptop-Modellen entsprechen soll.


Gemäss den Händlerangaben muss davon ausgegangen werden, dass die neuen Surface-Modelle deutlich teurer angeboten werden als bis anhin, wobei keine konkreten Preisangaben vorliegen. (rd)


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