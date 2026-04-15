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Microsoft stellt Surface Hub ein
Quelle: Microsoft

Microsoft stellt Surface Hub ein

Das Surface Hub 3 ist das letzte seiner Art, Microsoft stellt die ganze Produktion ein. Unterstützung für gekaufte Geräte soll es aber noch einige Jahre geben.
15. April 2026

     

Microsoft verabschiedet sich vom Kollaborations-Screen respektive -Rechner Surface Hub. Die Produktion wird eingestellt. Ein Nachfolger des aktuellen Surface Hub 3 sei in greifbarer Zukunft nicht geplant, wie "Windows Central" berichtet.

Vor einem Jahr schon war klar, dass die älteren Surface-Hub-Modelle (v1 und 2S) aufgrund des Support-Endes von Windows 10 in Rente gehen müssen, da sie keine Sicherheitsupdates mehr bekommen ("Swiss IT Magazine" berichtete) und Teams nicht mehr funktionieren wird. Mit dem Aus für die neueren Modelle bekommen auch diese einen Stichtag für das endgültige Ende: Bis Ende 2030 sollen die bestehenden Modelle mit Windows 11 noch unterstützt werden, danach ist Schluss.


Die Surface-Geräte wurden fast ausschliesslich an Unternehmenskunden verkauft. Mit der Trennung von Screen und einer austauschbaren Recheneinheit war der All-in-One-Rechner für Meetingräume zwar eine spannende Option für Firmen. Die Investition ist mit aktuell knapp 24'000 Franken für die 85-Zoll-Version oder knapp 10'000 Franken für das Surface Hub 3 mit 50 Zoll aber doch recht gross. (win)


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