Microsoft stellt Surface Hub ein

Microsoft
verabschiedet sich vom Kollaborations-Screen respektive -Rechner Surface Hub. Die Produktion wird eingestellt. Ein Nachfolger des aktuellen Surface Hub 3 sei in greifbarer Zukunft nicht geplant, wie "Windows Central" berichtet
.
Vor einem Jahr schon war klar, dass die älteren Surface-Hub-Modelle (v1 und 2S) aufgrund des Support-Endes von Windows 10 in Rente gehen müssen, da sie keine Sicherheitsupdates mehr bekommen ("Swiss IT Magazine" berichtete
) und Teams nicht mehr funktionieren wird. Mit dem Aus für die neueren Modelle bekommen auch diese einen Stichtag für das endgültige Ende: Bis Ende 2030 sollen die bestehenden Modelle mit Windows 11 noch unterstützt werden
, danach ist Schluss.
Die Surface-Geräte wurden fast ausschliesslich an Unternehmenskunden verkauft. Mit der Trennung von Screen und einer austauschbaren Recheneinheit war der All-in-One-Rechner für Meetingräume zwar eine spannende Option für Firmen. Die Investition ist mit aktuell knapp 24'000 Franken für die 85-Zoll-Version oder knapp 10'000 Franken für das Surface Hub 3 mit 50 Zoll aber doch recht gross.
(win)