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Microsoft baut Kontextmenüs um
Quelle: SITM

Microsoft baut Kontextmenüs um

Microsoft arbeitet an schnelleren und aufgeräumteren Kontextmenüs für Windows 11. Nutzer sollen künftig selbst festlegen können, welche Apps und Aktionen beim Rechtsklick erscheinen.
31. Juli 2026

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Die Rechtsklick-Menüs von Windows 11 sollen kompakter, schneller und besser anpassbar werden. Nach Informationen von "Windows Central" will Microsoft damit ein Problem angehen, das viele Nutzer seit dem Start von Windows 11 begleitet. Die Menüs sind durch Einträge von Microsoft und Drittanbietern oft überladen und öffnen sich je nach System erst mit spürbarer Verzögerung.

Künftig soll das Menü deshalb nicht mehr alle verfügbaren Aktionen auf einmal laden. Stattdessen will Microsoft häufig genutzte Funktionen stärker nach vorne rücken und den Rest auslagern. Über eine neue Option "Anpassen" sollen Nutzer festlegen können, welche Apps und Aktionen im Kontextmenü erscheinen. Auch die Reihenfolge der Einträge lässt sich dem Bericht zufolge ändern.


Einen Termin nennt der Bericht noch nicht. Die gezeigte Demo soll aber bereits funktionierenden Code enthalten haben, weshalb eine offizielle Ankündigung in absehbarer Zeit erwartet wird. (dow)


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