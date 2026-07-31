Microsoft baut Kontextmenüs um

Die Rechtsklick-Menüs von Windows 11 sollen kompakter, schneller und besser anpassbar werden. Nach Informationen von "Windows Central
" will Microsoft
damit ein Problem angehen, das viele Nutzer seit dem Start von Windows 11 begleitet. Die Menüs sind durch Einträge von Microsoft und Drittanbietern oft überladen und öffnen sich je nach System erst mit spürbarer Verzögerung.
Künftig soll das Menü deshalb nicht mehr alle verfügbaren Aktionen auf einmal laden. Stattdessen will Microsoft häufig genutzte Funktionen stärker nach vorne rücken und den Rest auslagern. Über eine neue Option "Anpassen" sollen Nutzer festlegen können, welche Apps und Aktionen im Kontextmenü erscheinen. Auch die Reihenfolge der Einträge lässt sich dem Bericht zufolge ändern.
Einen Termin nennt der Bericht noch nicht. Die gezeigte Demo soll aber bereits funktionierenden Code enthalten haben, weshalb eine offizielle Ankündigung in absehbarer Zeit erwartet wird.
(dow)