Private Chats mit Claude landen in der Suchmaschine

Antrhopics Chatbot Claude hat offenbar ein schwerwiegendes Sicherheitsproblem: Die Inhalte einzelner Chats lassen sich mit den richtigen Suchbegriffen ganz einfach über Google
finden. Darin enthalten finden sich erwartungsgemäss heikle Daten, darunter etwas Gesundheitsdaten, Klarnamen und unternehmensinterne Informationen.
Das Problem geht laut verschiedenen Berichten (via
"Techcrunch") auf die Share-Funktion in Claude zurück, entdeckt und erstmals veröffentlicht
wurde es von einem Reddit-Nutzer. Wie etwa bei Google Docs wird der Nutzer zwar informiert, dass "jeder mit dem Link" Zugriff auf den Chat habe. Im Unterschied dazu sollen die Chats damit aber von Suchmaschinen indexiert werden können. Es ist angesichts der teils sensiblen Daten aber davon auszugehen, dass die Nutzer die Chats nur mit einem eigenen Kontakt und nicht mit dem ganzen Internet teilen wollten.
Gegenüber "Techcrunch" versicherte eine Anthropic-Sprecherin derweil, dass der Fehler nicht beim KI-Anbieter liege. Die Nutzer müssten die Share-Links öffentlich geteilt haben, um in der Suchmaschine zu landen. Auch Google
will nichts mit der Panne zu tun haben: Man indexiere ausschliesslich öffentliche Websites.
So oder so – für Nutzer ist es künftig wohl schlauer, Text aus dem Chat zu kopieren und zu verschicken, statt die Share-Funktion zu nutzen, um einem privaten Kontakt Einblick in den KI-Chat zu gewähren.
(win)