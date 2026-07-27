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Zoom lanciert Echtzeit-Übersetzungen für Meetings
Quelle: Depositphotos

Zoom lanciert Echtzeit-Übersetzungen für Meetings

Der Voice Translator von Zoom übersetzt den Audio-Input eines Sprechers automatisch in die gewünschten Sprachen der anderen Teilnehmer. Deutsch steht in der Anfangsphase allerdings noch nicht zur Verfügung.
27. Juli 2026

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Zoom wartet mit einem neuen Feature namens Voice Translator auf. Mithilfe von KI wird der Audio-Input von Meeting-Teilnehmern schrittweise via automatische Spracherkennung, maschinelle Übersetzung und Text-to-Speech übersetzt, sodass die anderen Teilnehmer das Gesprochene in ihrer eigenen Sprache hören können. Der übersetzte Audiostream wird je nach Wunsch parallel zu den Originalstimmen der Sprechenden oder anstelle davon abgespielt. Wenn parallel abgespielt wird, kann das Niveau der Originalstimme im Verhältnis zur übersetzten Audiospur justiert werden. Ausserdem stehen für das übersetzte Audio verschiedene Sprachstile zur Wahl.


Die Funktion wird per Klick in der Meeting-Toolbar aktiviert. Dann wählt man die Ausgangssprache und die gewünschte Zielsprache. Ansonsten muss nichts eingerichtet oder vorkonfiguriert werden. Zu Beginn steht der Voice Translator in den Sprachen Englisch, chinesisch, Spanisch, Französisch und Japanisch zur Verfügung. Weitere Sprachen sollen im Lauf des Jahres folgen, darunter auch Deutsch sowie Portugiesisch, Arabisch und Italienisch. Für eine natürlichere Umsetzung der Audioübersetzung arbeitet der Anbieter an weiteren Funktionen wie Voice Cloning (Beibehalten der stimmlichen Eigenschaften des Originalsprechers) oder Translation Projection (in der eigenen Sprache sprechen, und die anderen Teilnehmer hören es automatisch in ihrer Sprache, ohne etwas einstellen zu müssen). (ubi)


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