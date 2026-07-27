Claude Opus 5 teils mit mehr Power als Fable 5

Anthropic hat mit Claude Opus 5 sein neuestes Sprachmodell der Opus-Linie eingeführt, das laut eigener Aussage "an die bahnbrechende Intelligenz von Claude Fable 5 herankommt, und zwar zum halben Preis." So bietet das neue Modell gemäss dem Frontier-Bench-Test in verschiedenen Disziplinen wie Agentic Terminal Coding, Knowledge Work und Computer Use erkennbar mehr Leistung als Claude Fable 5. Einzig bei Cybersecurity-Aufgaben wie das laut dem Anbieter von Mythos 5 übertroffen – wie den Vorgänger Opus 4.8 hat Anthropic
das neue Modell absichtlich nicht im Bereich Cybersecurity trainiert.
Claude Opus 5 ist gemäss Anthropic
für den Alltagsgebrauch geeignet und arbeitet effizienter als andere Modelle. Beim Abo Claude Max ist es das neue Default-Modell, bei Claude Pro das stärkste verfügbare Modell. Opus 5 steht auf allen Claude-Plattformen zur Verfügung. Die Nutzung kostet 5 US-Dollar pro Million Input Tokens und 25 Dollar pro Million Output Tokens – Gegenüber Opus 4.8 hat sich am Preis somit nichts geändert. Das Kontextfenster umfasst eine Million Tokens.
(ubi)