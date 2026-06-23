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GPT-5.5-Cyber schlägt Mythos 5 im Cyber-Benchmark
Quelle: Depositphotos

GPT-5.5-Cyber schlägt Mythos 5 im Cyber-Benchmark

OpenAI baut seine Cybersecurity-Plattform Daybreak aus und veröffentlicht die Vollversion von GPT-5.5-Cyber. Im Cybergym-Benchmark liegt das neue Modell vor Anthropics Mythos 5.
23. Juni 2026

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Mit der Vollversion von GPT-5.5-Cyber zieht OpenAI im Cybergym-Benchmark an Anthropics Mythos 5 vorbei und erweitert zugleich die Cybersecurity-Plattform Daybreak. OpenAI hatte Daybreak im Mai als KI-Plattform für Sicherheitsexperten vorgestellt ("Swiss IT Magazine" berichtete).

Die neue Version von GPT-5.5-Cyber erreicht laut Mitteilung im Cybergym-Benchmark 85,6 Prozent. Mythos 5 kommt in der von OpenAI veröffentlichten Vergleichsgrafik auf 83,8 Prozent und die alte Version von GPT-5.5-Cyber liegt bei 81,8 Prozent. Cybergym misst, ob ein KI-Agent bekannte Schwachstellen in Softwareumgebungen reproduzieren kann. OpenAI spricht vom höchsten Cybergym-Wert, den das Unternehmen bisher mit einem einzelnen Modell gemessen hat.


Die Vollversion von GPT-5.5-Cyber wird im Rahmen einer limitierten Freigabe für vertrauenswürdige Sicherheitsexperten veröffentlicht. Das Modell ist für fortgeschrittene, autorisierte Cybersecurity-Arbeiten gedacht und soll unter anderem grosse Codebasen analysieren, Schwachstellen prüfen, Patches entwickeln und die Ergebnisse für eine manuelle Überprüfung dokumentieren können. Für die meisten Sicherheitsverantwortlichen nennt das Unternehmen weiterhin GPT-5.5 mit Trusted Access for Cyber und Codex Security als Ausgangspunkt.
(Quelle: OpenAI)
(Quelle: Depositphotos)
Auch Codex Security wird ausgebaut. Das Plugin soll defensive Sicherheitsaufgaben direkt in Entwicklungsabläufe bringen, etwa Tiefenscans, die Prüfung aktueller Codeänderungen, Bedrohungsmodelle, Validierungsnachweise und Vorschläge zur Behebung. Weiter heisst es, dass seit dem Start der Codex Security Cloud als Forschungsvorschau im März mehr als 30 Millionen Commits in über 30'000 Codebasen gescannt wurden.


Mit dem Daybreak Cyber Partnerprogramm will OpenAI die Funktionen zudem über Sicherheitsanbieter und Dienstleister breiter verfügbar machen. Teilnehmende Partner sollen GPT-5.5 mit Trusted Access for Cyber in eigene Produkte und Services integrieren können, während der direkte Zugriff auf das Modell bei den Partnern bleibt. (dow)


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