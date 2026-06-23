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Getty Images liefert Bilder für ChatGPT
Quelle: Getty Images

Getty Images liefert Bilder für ChatGPT

Getty Images und OpenAI haben eine mehrjährige Partnerschaft vereinbart. Künftig sollen lizenzierte Bilder aus den Beständen von Getty Images in Such- und Entdeckungsfunktionen von ChatGPT angezeigt werden.
23. Juni 2026

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Der Bildanbieter Getty Images hat eine mehrjährige Vereinbarung mit OpenAI geschlossen. Im Rahmen der Partnerschaft werden Inhalte aus den lizenzierten Bildbibliotheken von Getty Images in Such- und Discovery-Funktionen innerhalb von ChatGPT eingebunden. Teil von Getty Images sind auch iStock und Unsplash – Bilder beider Dienste sollen ebenfalls Teil der OpenAI-Lizenz vor. Mit Perplexity hatte Getty Images eine ähnlich Vereinbarung bereits im Oktober 2025 geschlossen.

Durch die Zusammenarbeit sollen Antworten in ChatGPT um hochwertige visuelle Inhalte ergänzt werden, wie Getty Images schreibt. Angaben darüber, ob die die Bilder auch für KI-Trainings sollen verwendet werden, macht Getty Images nicht. Genauso wenig gibt es weitere Details zu finanziellen Konditionen oder zum Umfang der Integration.


Auf den – zuletzt stark unter Druck geratenen – Aktienkurs von Getty Images zumindest hat sich der Deal durchaus positiv ausgewirkt. Der Kurs ging nach der Ankündigung kurzeitig um 145 Prozent auf 1.48 Dollar und damit den höchsten Stand seit Mizze Dezember hoch. Das Hoch wirkte aber nur kurzzeitig, offenbar weil der genaue Lizenzumfang unklar ist. Bei Handelsschluss lag der Kurs bei 1.15 Dollar, was immer noch einem deutlichen Plus von 90 Prozent entspricht.

Getty Images verfügt nach eigenen Angaben über ein Netzwerk von rund 600'000 Content-Erstellern und fast 360 Content-Partnern. Zudem investiert die Bildagentur seit längerem in KI-Angebote, die auf lizenzierten Inhalten basieren und kommerziell nutzbare Bilder generieren können. (mw)


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