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OpenAI bringt weitere Codex-Funktionen in die Schweiz
Quelle: Depositphotos

OpenAI bringt weitere Codex-Funktionen in die Schweiz

OpenAI schaltet weitere Funktionen der Codex-App in der Schweiz frei. Neu verfügbar sind unter anderem Computer Use für MacOS und Windows, die Chrome-Erweiterung, Speicherfunktionen und Chronicle.
18. Juni 2026

     

Für Nutzer im Europäischen Wirtschaftsraum, in Grossbritannien und in der Schweiz schaltet OpenAI weitere Funktionen der Codex-App frei, darunter Computer Use auf MacOS und Windows sowie die Chrome-Erweiterung. Wie der GPT-Entwickler im Codex-Changelog schreibt, kann Codex mit Computer Use Desktop-Anwendungen sehen, anklicken und bedienen.

Die Chrome-Erweiterung ist für Aufgaben gedacht, bei denen Codex einen angemeldeten Chrome-Kontext benötigt. Sie kann laut dem Unternehmen Tab übergreifend im Hintergrund arbeiten, ohne den Browser zu übernehmen.


Ebenfalls verfügbar sind Speicherfunktionen, sofern Nutzer diese aktivieren. Codex kann damit etwa wiederkehrende Arbeitsabläufe, Einstellungen, Technologie-Stacks oder Regeln eines Repositorys speichern. In der Schweiz, im Europäischen Wirtschaftsraum und im Vereinigten Königreich ist diese Funktion standardmässig deaktiviert.

Für ChatGPT-Pro-Abonnenten auf MacOS führt OpenAI zudem Chronicle als optionale Forschungsvorschau ein. Die Funktion soll Codex dabei helfen, Informationen aus dem aktuell sichtbaren Arbeitskontext für spätere Aufgaben festzuhalten. (dow)


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