cnt
Logo Swiss IT Magazine
MEDIADATEN
ABONNIEREN
NEWSLETTER
ChatGPT soll massiv günstiger werden
Quelle: Depositphotos

ChatGPT soll massiv günstiger werden

OpenAI soll eine deutliche Preisreduktion für ChatGPT erwägen. Damit wolle das Unternehmen auf den Druck der Konkurrenz reagieren.
15. Juni 2026

     

OpenAI prüft laut einem Bericht des "Wall Street Journal" (Pawall, via "Winfuture") tiefere Preise für die Nutzung von ChatGPT. Als Grund nennt die Zeitung, dass OpenAI damit auf den zunehmenden Druck der Konkurrenz – sprich Google und Anthropic – sowie auf Beschwerden seitens Unternehmenskunden reagiere. Diese nämlich hätten ihre Budgets für KI für dieses Jahr oftmals schon ausgeschöpft und würden die hohen Kosten für KI-Tokens kritisieren. Offenbar erwartet man bei OpenAI, dass Anthropic in Kürze Preissenkungen ankündigt, gleichzeitig unterbiete Google rund um die Gemini-Modelle die Preise der Mitbewerber bereits jetzt. Entsprechend werde bei OpenAI intern über Gegenmassnahmen diskutiert, um die Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten.


Zusätzliche Dynamik erhalte der Wettbewerb durch die Kapitalmärkte, schreibt "CNBC" weiter. Laut Medienberichten haben sowohl OpenAI als auch Anthropic zuletzt vertraulich Unterlagen für Börsengänge in den USA eingereicht. Zudem schloss Anthropic Ende Mai eine Finanzierungsrunde ab, die das Unternehmen mit rund 965 Milliarden US-Dollar bewerten soll. OpenAI war im März im Rahmen einer Finanzierungsrunde mit rund 852 Milliarden US-Dollar bewertet worden. Die Entwicklung der Nutzerbasis könnte für einen erfolgreichen Börsengang entscheidend sein, gleichzeitig schreiben sowohl OpenAI als auch Anthropic bereits jetzt hohe Verluste, da die Kosten für die KI-Rechenzentren enorm sind. (mw)


Weitere Artikel zum Thema

Claude Mythos mit Maulkorb: Anthropic lanciert Claude Fable 5

 10. Juni 2026 - Weil das jüngste Anthropic-Modell namens Claude Mythos zu gefährlich für die Öffentlichkeit war, wurde es nicht breit ausgerollt. Nun erscheint die gedrosselte Version namens Fable 5, die dank Leitplanken sicher genug sein soll.

Lockdown-Modus neu für alle ChatGPT-User

 8. Juni 2026 - Der optional zuschaltbare Lockdown Mode von ChatGPT soll vor Prompt-Injection-Angriffen schützen. Bisher nur für Geschäftskunden verfügbar, wird er neu auf alle ChatGPT-Nutzer ausgerollt.

Anthropic bringt Claude für Kleinunternehmen

 15. Mai 2026 - Anthropic lanciert ein neues Claude-Paket für kleine Unternehmen. Es verbindet den KI-Assistenten mit Geschäftsanwendungen wie Quickbooks, Paypal, Hubspot, Canva, Docusign, Google Workspace und Microsoft 365.


Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Was für Schuhe trug der gestiefelte Kater?
Cloud-Heimkehr: Eine KMU-Rechnung
Mehr Freiraum fürs Kerngeschäft
Wer seine Cloud nicht im Griff hat, zahlt doppelt
CloudOps & FinOps mit Omada SDN
«Run Anything Anywhere» klingt gut - aber was bedeutet das?
Informatik als Handwerk: Praxisnahe ICT‑Weiterbildungen an der STFW
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER