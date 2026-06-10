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Claude Mythos mit Maulkorb: Anthropic lanciert Claude Fable 5
Quelle: Depositphotos

Claude Mythos mit Maulkorb: Anthropic lanciert Claude Fable 5

Weil das jüngste Anthropic-Modell namens Claude Mythos zu gefährlich für die Öffentlichkeit war, wurde es nicht breit ausgerollt. Nun erscheint die gedrosselte Version namens Fable 5, die dank Leitplanken sicher genug sein soll.
10. Juni 2026

     

Anthropic veröffentlicht sein neuestes, laut eigenen Angaben bisher leistungsfähigstes, KI-Modell mit dem Namen Claude Fable 5. Das Modell soll ein "Mythos-class"-Modell sein, das nun sicher genug für die Allgemeinheit sei, so der KI-Spezialist.

Fable 5 ist also eine gedrosselte Variante des im April dieses Jahres vorgestellte LLM Claude Mythos. Das Modell hatte für Aufregung gesorgt: Anthropic verkündete, dass Mythos nicht auf die Öffentlichkeit losgelassen werde, weil es zu gefährlich sei. Dies, weil das Modell angeblich schneller und besser Sicherheitslücken finden könne als Menschen. Stattdessen gab man Mythos in die Hände einer Reihe namhafter, grosser Hersteller. Mozilla nahm nach umfangreichen Tests mit Mythos damals Stellung und bestätigte tatsächlich, dass das Modell bemerkenswert viele Lücken finden konnte ("Swiss IT Magazine" berichtete).


"Die Veröffentlichung eines derart leistungsfähigen Modells birgt Risiken. Ohne entsprechende Sicherheitsvorkehrungen könnten die Funktionen von Fable 5 in Bereichen wie der Cybersicherheit missbraucht werden, um erheblichen Schaden anzurichten", wie Anthropic nun zum Launch von Claude Fable 5 schreibt.
Für die oben genannte Gruppe ausgewählter Hersteller wird derweil Claude Mythos 5 verfügbar gemacht. Dieses kommt mit weniger Sicherheitsleitplanken im Bereich Cybersicherheit.

Die Preise für Fable 5 werden mit 10 Dollar für eine Million Input Tokens und 50 Dollar für eine Million Output Tokens angegeben. Das Modell ist per sofort via Claude API verfügbar.

Im Blogpost zum Launch finden sich weitere Informationen zu den Leitplanken und der Leistungsfähigkeit des Modells. (win)


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