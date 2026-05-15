Anthropic bringt Claude für Kleinunternehmen

OpenAI tritt mit Daybreak gegen Anthropics Mythos an

Mit der neuen KI-Plattform Daybreak auf Basis von GPT-5.5 und Codex will OpenAI die Softwareentwicklung umkrempeln, sodass Software bereits vom Design aus resilienter gebaut wird und den zunehmend KI-gestützten Cyberangriffen Paroli bieten kann.