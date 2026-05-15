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Anthropic bringt Claude für Kleinunternehmen
Quelle: Anthropic

Anthropic bringt Claude für Kleinunternehmen

Anthropic lanciert ein neues Claude-Paket für kleine Unternehmen. Es verbindet den KI-Assistenten mit Geschäftsanwendungen wie Quickbooks, Paypal, Hubspot, Canva, Docusign, Google Workspace und Microsoft 365.
15. Mai 2026

     

Claude soll kleinen Unternehmen künftig stärker direkt in ihren bestehenden Arbeitsabläufen helfen. Wie Anthropic mitteilt, startet dafür Claude for Small Business, ein Paket aus Konnektoren und vorbereiteten Workflows. Die Lösung soll in Claude Cowork aktiviert werden und Aufgaben aus Bereichen wie Finanzen, Betrieb, Vertrieb, Marketing, Personalwesen und Kundenservice unterstützen.

Das Angebot umfasst laut Anthropic 15 sofort nutzbare Agenten-Workflows. Claude soll damit etwa bei der Lohnplanung, beim Monatsabschluss, beim Einziehen von Rechnungen, bei Vertriebskampagnen oder beim Vorbereiten von Marketingmaterial helfen. Dabei greifen die Workflows auf angebundene Dienste zurück, etwa Quickbooks für Buchhaltung und Lohnabrechnung, Paypal für Zahlungen, Hubspot für Leads und Kampagnen, Canva für Inhalte oder Docusign für Verträge.


Die Kontrolle über die einzelnen Schritte soll bei den Nutzern bleiben. Aufgaben werden von ihnen gestartet, Pläne und Aktionen können vor dem Versand, Veröffentlichen oder Bezahlen geprüft und freigegeben werden. Bestehende Berechtigungen in den angebundenen Diensten sollen ebenfalls übernommen werden. Wer etwa in Google Drive oder Quickbooks keinen Zugriff auf bestimmte Inhalte hat, soll diese auch über Claude nicht sehen können. (dow)


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