Anthropic bringt Claude für Kleinunternehmen

Claude soll kleinen Unternehmen künftig stärker direkt in ihren bestehenden Arbeitsabläufen helfen. Wie Anthropic mitteilt
, startet dafür Claude for Small Business, ein Paket aus Konnektoren und vorbereiteten Workflows. Die Lösung soll in Claude Cowork aktiviert werden und Aufgaben aus Bereichen wie Finanzen, Betrieb, Vertrieb, Marketing, Personalwesen und Kundenservice unterstützen.
Das Angebot umfasst laut Anthropic 15 sofort nutzbare Agenten-Workflows. Claude soll damit etwa bei der Lohnplanung, beim Monatsabschluss, beim Einziehen von Rechnungen, bei Vertriebskampagnen oder beim Vorbereiten von Marketingmaterial helfen. Dabei greifen die Workflows auf angebundene Dienste zurück, etwa Quickbooks für Buchhaltung und Lohnabrechnung, Paypal
für Zahlungen, Hubspot
für Leads und Kampagnen, Canva
für Inhalte oder Docusign für Verträge.
Die Kontrolle über die einzelnen Schritte soll bei den Nutzern bleiben. Aufgaben werden von ihnen gestartet, Pläne und Aktionen können vor dem Versand, Veröffentlichen oder Bezahlen geprüft und freigegeben werden. Bestehende Berechtigungen in den angebundenen Diensten sollen ebenfalls übernommen werden. Wer etwa in Google
Drive oder Quickbooks keinen Zugriff auf bestimmte Inhalte hat, soll diese auch über Claude nicht sehen können.
(dow)