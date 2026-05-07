Anthropic bringt KI-Agenten für Finanzdienstleister

KI-Spezialist Anthropic
hat 10 einsatzbereite KI-Agenten für Banken, Versicherungen und andere Finanzdienstleister vorgestellt. Die Agents sollen dabei helfen, zeitintensive Aufgaben abzunehmen und so die Performance im Unternehmen anzuheben.
Im Detail sollen die Agenten nachfolgende Aufgaben ausführen:
Fünf Agenten adressieren den Bereich Recherche und Kundenbetreuung: Ein Pitch-Ersteller dient der Erstellung von Vergleichsanalysen und Pitchbooks, ein Besprechungsvorbereiter stellt vorab Kunden-Briefings zusammen, ein Earnings-Prüfer liest Protokolle und markiert relevante Änderungen, ein Modellentwickler erstellt Finanzmodelle und ein Marktforscher verfolgt Entwicklungen in Marktbereichen und bei Emittenten.
Die verbleibenden fünf Agenten leisten Unterstützung im Bereich Finanzen und Operationen. Ein Bewertungsprüfer vermag Bewertungen zu vergleichen, ein Hauptbuchabstimmer gleicht Buchhaltungskonten ab, ein Monatsabschlussbeauftragter führt mitunter Abschluss-Checklisten und führt Buchungen durch und ein Jahresabschlussprüfer prüft Abschlüsse auf ihre Konsistenz.
Jeder Agent steht als Plug-in in Claude Cowork und Claude Code zur Verfügung. Die Agenten können per sofort über Anthropics Financial Services Marketplace
in allen Preisplänen bezogen werden.
(rd)