cnt
Logo Swiss IT Magazine
MEDIADATEN
ABONNIEREN
NEWSLETTER
Anthropic bringt KI-Agenten für Finanzdienstleister
Quelle: Anthropic

Anthropic bringt KI-Agenten für Finanzdienstleister

Anthropic will Finanzdienstleistern zeitintensive Aufgaben abnehmen und hat hierfür zehn KI-Agenten vorgestellt. Das Aufgabenspektrum reicht von Pitch-Vorbereitungen, über die Erstellung von Finanzmodellen bis zur Kontrolle von Jahresabschlüssen.
7. Mai 2026

     

KI-Spezialist Anthropic hat 10 einsatzbereite KI-Agenten für Banken, Versicherungen und andere Finanzdienstleister vorgestellt. Die Agents sollen dabei helfen, zeitintensive Aufgaben abzunehmen und so die Performance im Unternehmen anzuheben.

Im Detail sollen die Agenten nachfolgende Aufgaben ausführen:
Fünf Agenten adressieren den Bereich Recherche und Kundenbetreuung: Ein Pitch-Ersteller dient der Erstellung von Vergleichsanalysen und Pitchbooks, ein Besprechungsvorbereiter stellt vorab Kunden-Briefings zusammen, ein Earnings-Prüfer liest Protokolle und markiert relevante Änderungen, ein Modellentwickler erstellt Finanzmodelle und ein Marktforscher verfolgt Entwicklungen in Marktbereichen und bei Emittenten.


Die verbleibenden fünf Agenten leisten Unterstützung im Bereich Finanzen und Operationen. Ein Bewertungsprüfer vermag Bewertungen zu vergleichen, ein Hauptbuchabstimmer gleicht Buchhaltungskonten ab, ein Monatsabschlussbeauftragter führt mitunter Abschluss-Checklisten und führt Buchungen durch und ein Jahresabschlussprüfer prüft Abschlüsse auf ihre Konsistenz.

Jeder Agent steht als Plug-in in Claude Cowork und Claude Code zur Verfügung. Die Agenten können per sofort über Anthropics Financial Services Marketplace in allen Preisplänen bezogen werden. (rd)


Weitere Artikel zum Thema

Anthropic tritt mit Claude Design gegen Figma und Adobe an

 20. April 2026 - Mit dem neuen Anthropic-Produkt Claude Design lassen sich via Textprompt professionelle Designs für Branding, Marketing und App-Oberflächen erstellen.

Anthropic veröffentlicht versehentlich Claude-Quellcode

 2. April 2026 - Durch einen Fehler eines Anthropic-Mitarbeiters wurde der Quellcode von Claude Code veröffentlicht. Nachdem der Code auf Github kopiert wurde, hat Anthropic Tausende Repositories löschen lassen.

Anthropic integriert Computer Use in Claude Cowork und Code

 24. März 2026 - Bisher dem eigentlichen Chatbot Claude vorbehalten, lässt sich die Computernutzung nun in Form einer Vorschau für Abonnenten auch in den Anthropic-Diensten Cowork und Code einsetzen, falls eine Aufgabe mit dem Chatbot selbst nicht zu erledigen ist.


Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Vor wem mussten die sieben Geisslein aufpassen?
Digitale Souveränität - fünf Handlungsempfehlungen
IBM FlashSystem 2026: Der schnelle Speicher mit KI-Immunsystem
Vom Dokument zur Entscheidungsplattform
CRA umsetzen, ohne Entwicklung auszubremsen
Meetingräume: Die Erfolgsfaktoren
Smarte Analyseplattform statt MDM
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER