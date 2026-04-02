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Anthropic veröffentlicht versehentlich Claude-Quellcode
Quelle: Anthropic

Anthropic veröffentlicht versehentlich Claude-Quellcode

Durch einen Fehler eines Anthropic-Mitarbeiters wurde der Quellcode von Claude Code veröffentlicht. Nachdem der Code auf Github kopiert wurde, hat Anthropic Tausende Repositories löschen lassen.
2. April 2026

     

Dem KI-Spezialist Anthropic ist ein ärgerlicher Lapsus passiert; das Unternehmen hat versehentlich den kompletten Quellcode des Programmierwerkzeugs Claude Code veröffentlicht. Wie "Techradar" berichtet, ist ein Mitarbeiter für den Patzer verantwortlich; Hacker sollen nicht im Spiel sein.

Öffentlich gemacht wurde das Versehen vom Sicherheitsforscher Chaofan Shou, der auf X postete, der Quellcode sei über eine Map-Datei in der npm-Registry geleakt. Insgesamt sollen so über 512'000 Zeilen Quellcode veröffentlicht worden sein. Anthropic betont derweil, dass mit der Veröffentlichung keine Kundendaten offengelegt wurden.


Der Code wurde daraufhin auf Github veröffentlicht, worauf Anthropic gemäss einer "Techcrunch"-Meldung an die 8100 Repositories von der Entwicklerplattform entfernen liess. Offenbar wurden bei der Löschaktion aber mehr Repositories offline genommen, als beabsichtigt. (rd)


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