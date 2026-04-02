Anthropic veröffentlicht versehentlich Claude-Quellcode

Dem KI-Spezialist Anthropic
ist ein ärgerlicher Lapsus passiert; das Unternehmen hat versehentlich den kompletten Quellcode des Programmierwerkzeugs Claude Code veröffentlicht. Wie "Techradar" berichtet
, ist ein Mitarbeiter für den Patzer verantwortlich; Hacker sollen nicht im Spiel sein.
Öffentlich gemacht wurde das Versehen vom Sicherheitsforscher Chaofan Shou, der auf X postete
, der Quellcode sei über eine Map-Datei in der npm-Registry geleakt. Insgesamt sollen so über 512'000 Zeilen Quellcode veröffentlicht worden sein. Anthropic betont derweil, dass mit der Veröffentlichung keine Kundendaten offengelegt wurden.
Der Code wurde daraufhin auf Github veröffentlicht
, worauf Anthropic gemäss einer "Techcrunch"-Meldung
an die 8100 Repositories von der Entwicklerplattform entfernen liess. Offenbar wurden bei der Löschaktion aber mehr Repositories offline genommen, als beabsichtigt.
(rd)