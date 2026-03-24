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Anthropic integriert Computer Use in Claude Cowork und Code
Quelle: Anthropic

Anthropic integriert Computer Use in Claude Cowork und Code

Bisher dem eigentlichen Chatbot Claude vorbehalten, lässt sich die Computernutzung nun in Form einer Vorschau für Abonnenten auch in den Anthropic-Diensten Cowork und Code einsetzen, falls eine Aufgabe mit dem Chatbot selbst nicht zu erledigen ist.
24. März 2026

     

Mit dem Feature Computer Use hat der KI-Anbieter Anthropic seinem Chatbot Claude die Möglichkeit eröffnet, einen Computer zu bedienen. Computer Use tritt dann in Aktion, wenn es für die fragliche Aufgabe keinen Connector oder anderweitiges Tool gibt. In diesem Fall tippt und klickt Computer Use, als ob ein Mensch den PC bedienen würde. Bisher gab es Computer Use nur im Chatbot. Neu steht das Feature auch in den Diensten Claude Cowork und Claude Code zur Verfügung – vorerst allerdings nur als Early Research Preview für Abonnenten der Pläne Pro und Max, und derzeit ausschliesslich in der Claude-Desktop-App für MacOS. Windows soll folgen.


In Claude Cowork ist die Abfolge der Nutzung verschiedener Optionen festgelegt. Ist für die Aufgabe ein Connector verfügbar, zum Beispiel für Gmail, Google Drive oder Slack, nutzt Cowork diesen. Falls nicht, versucht Cowork, die Aufgabe via Claude in Chrome zu erledigen. Ist auch dies keine valable Option, entfaltet Computer Use seine vollen Fähigkeiten und bedient die involvierten Desktop-Apps direkt. Dazu erstellt Computer Use Screenshots, die das genutzte KI-Modell dann verarbeitet. Grundsätzlich, so Anthropic, nutze Claude immer dasjenige Tool, das die schnellste Lösung verspricht. Und bevor Computer Use seinen Dienst aufnimmt, fragt Claude jedes Mal um Erlaubnis. (ubi)


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