cnt
Logo Swiss IT Magazine
MEDIADATEN
ABONNIEREN
NEWSLETTER
Anthropic hält Claude werbefrei
Quelle: Anthropic

Anthropic hält Claude werbefrei

Anthropic will in seinem KI-Assistenten Claude keine Werbung anzeigen oder Antworten durch Werbekunden beeinflussen lassen. Gespräche mit Claude sollen ein ungestörter Raum zum Arbeiten und Nachdenken bleiben.
5. Februar 2026

     

Claude soll weiterhin ohne Anzeigen und Produktplatzierungen auskommen und nicht von Werbetreibenden beeinflusst werden. Anthropic schreibt, Nutzer würden keine "gesponserten" Links neben ihren Konversationen sehen, und Claudes Antworten sollten weder von Werbetreibenden gesteuert noch mit Produktplatzierungen von Drittanbietern ergänzt werden.

Der KI-Entwickler begründet die Entscheidung damit, dass KI-Gespräche grundlegend anders seien als die Nutzung von Suchmaschinen oder sozialen Medien. Das Unternehmen verweist auf eigene Auswertungen, die unter Wahrung von Vertraulichkeit und Anonymität durchgeführt worden seien, und schreibt, ein beträchtlicher Teil der Gespräche behandle sensible oder sehr persönliche Themen, zudem gehe es häufig um konzentriertes Arbeiten oder komplexe Softwareentwicklung.


Der Konzern sagt, ein werbebasiertes Modell würde Anreize schaffen, die nicht immer mit "richtiger Hilfsbereitschaft" vereinbar seien, und könne es schwerer machen zu erkennen, ob Empfehlungen kommerzielle Absichten verfolgen. Als Alternative nennt der Betreiber Einnahmen aus Unternehmensverträgen und kostenpflichtigen Abonnements, zudem wolle man Handelsszenarien und Integrationen mit Drittanbieter-Tools wie Figma, Asana und Canva unterstützen, solange diese Interaktionen vom Nutzer ausgehen. (dow)


Weitere Artikel zum Thema

Anthropic-CEO vergleicht KI-Chip-Exporte nach China mit Atomwaffe

 21. Januar 2026 - Der Anthropic-CEO Dario Amodei kritisiert die Lockerung der US-Exportregeln für leistungsstarke Nvidia-KI-Chips nach China scharf. Er warnt, dass solche Lieferungen Chinas KI-Entwicklung beschleunigen und langfristig die Sicherheit der USA und die globale Stabilität gefährden könnten.

Anthropic jetzt auch auf Gesundheitskurs

 14. Januar 2026 - Nach OpenAI mit ChatGPT Health tritt nun auch Anthropic in den Markt für Gesundheits-KI-Dienste ein. Claude for Healthcare soll Patienten, medizinischem Personal und Krankenversicherern nützliche Dienste leisten und verknüpft sich mit bestehenden Datenbanken aus dem Healthcare-Umfeld.

Apple will Gemini-basiertes Modell für Siri

 3. November 2025 - Nachdem bisher berichtet wurde, dass Apple für eine verbesserte Siri-Version auf Unterstützung durch Anthropic setze, hat sich das Unternehmen nun offenbar für Google als KI-Partner entschieden – jedenfalls wenn es nach dem Newsletter von Mark Gurman geht.


Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Wieviele Fliegen erledigte das tapfere Schneiderlein auf einen Streich?
Open Source im Office: Digitale Souveränität beginnt im Dokument
Unabhängigkeit beginnt beim Netzwerk
Warum nur wenige Unternehmen echten Nutzen aus KI ziehen
Embedded Payments: Schlüssel für Plattform-Erfolg
Schnelles, sicheres digitales Kunden-Onboarding
Gemischte Flotten? Mac hilft mit
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER