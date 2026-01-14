Anthropic jetzt auch auf Gesundheitskurs

OpenAI
hat gemerkt, dass Gesundheitsthemen beim Publikum besonderes Interesse hervorrufen und kürzlich eine spezielle Version von ChatGPT namens ChatGPT Health vorgestellt ("Swiss IT Magazine" berichtete
). Jetzt springt auch Konkurrent Anthropic
auf den Gesundheitszug auf und doppelt mit Claude for Healthcare nach. Dabei handelt es sich um einen Gesundheitsassistenten mit ähnlichen Funktionen wie ChatGPT Health.
Claude for Healthcare lässt sich mit anderen Gesundheitsdiensten verknüpfen, darunter die in den USA bekannten Services Healthex und Function Health. Apple Health und Android Health sollen später folgen. Neben den Daten des jeweiligen Nutzers kann der Dienst mithilfe von Konnektoren auf weitere Quellen zurückgreifen, darunter Publikationen aus Pubmed, einer Sammlung des US Institute of National Health, und die weltweit genutzte International Classification of Diseases (ICD-10). Anthropic will mit dem neuen Dienst nicht nur Patienten unterstützen, sondern auch medizinische Fachkräfte und Krankenversicherungen mit Informationen versorgen. Zumindest vorerst bedient der Service allerdings primär Interessenten aus den USA.
(ubi)