cnt
Logo Swiss IT Magazine
MEDIADATEN
ABONNIEREN
NEWSLETTER
Anthropic jetzt auch auf Gesundheitskurs
Quelle: Anthropic

Anthropic jetzt auch auf Gesundheitskurs

Nach OpenAI mit ChatGPT Health tritt nun auch Anthropic in den Markt für Gesundheits-KI-Dienste ein. Claude for Healthcare soll Patienten, medizinischem Personal und Krankenversicherern nützliche Dienste leisten und verknüpft sich mit bestehenden Datenbanken aus dem Healthcare-Umfeld.
14. Januar 2026

     

OpenAI hat gemerkt, dass Gesundheitsthemen beim Publikum besonderes Interesse hervorrufen und kürzlich eine spezielle Version von ChatGPT namens ChatGPT Health vorgestellt ("Swiss IT Magazine" berichtete). Jetzt springt auch Konkurrent Anthropic auf den Gesundheitszug auf und doppelt mit Claude for Healthcare nach. Dabei handelt es sich um einen Gesundheitsassistenten mit ähnlichen Funktionen wie ChatGPT Health.


Claude for Healthcare lässt sich mit anderen Gesundheitsdiensten verknüpfen, darunter die in den USA bekannten Services Healthex und Function Health. Apple Health und Android Health sollen später folgen. Neben den Daten des jeweiligen Nutzers kann der Dienst mithilfe von Konnektoren auf weitere Quellen zurückgreifen, darunter Publikationen aus Pubmed, einer Sammlung des US Institute of National Health, und die weltweit genutzte International Classification of Diseases (ICD-10). Anthropic will mit dem neuen Dienst nicht nur Patienten unterstützen, sondern auch medizinische Fachkräfte und Krankenversicherungen mit Informationen versorgen. Zumindest vorerst bedient der Service allerdings primär Interessenten aus den USA. (ubi)


Weitere Artikel zum Thema

Anthropics Claude kann sich jetzt erinnern

 27. Oktober 2025 - Die Memory-Funktion für den KI-Dienst Claude steht ab sofort auch Abonnenten der Stufen Pro und Max zur Verfügung. Bisher war sie nur in den Plänen Team und Enterprise enthalten.

Microsoft führt Anthropic in Copilot ein

 25. September 2025 - Microsoft möchte eine zusätzliche Alternative zu den OpenAI-Modellen schaffen. Ab sofort steht in Copilot auch Claude von Anthropic zur Verfügung.

Richter bremst Milliardendeal von Anthropic

 9. September 2025 - Anthropic wollte Urheberrechtsklagen mit einem 1,5-Milliarden-Dollar-Paket beilegen; ein US-Richter hält die Vereinbarung jedoch vorerst auf und fordert Nachbesserungen.


Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Welche Farbe hatte Rotkäppchens Kappe?
Embedded Payments: Schlüssel für Plattform-Erfolg
Schnelles, sicheres digitales Kunden-Onboarding
Gemischte Flotten? Mac hilft mit
Security Leadership: Vom CIO zum Business Enabler
Cybercrime Trends 2026: Wunderwaffe KI
Wie Behörden sich auf die Post-Quantum-Ära vorbereiten können
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER