Anthropics Claude kann sich jetzt erinnern
Quelle: Anthropic

Die Memory-Funktion für den KI-Dienst Claude steht ab sofort auch Abonnenten der Stufen Pro und Max zur Verfügung. Bisher war sie nur in den Plänen Team und Enterprise enthalten.
27. Oktober 2025

     

Bereits am 11. September 2025 hat der KI-Anbieter Anthropic eine Memory-Funktion für seinen Dienst Claude angekündigt. Das integrierte Gedächtnis war jedoch bisher Geschäftskunden mit Team- oder Enterprise-Plan vorbehalten. Ab sofort steht die Funktion auch Einzelpersonen mit Pro- oder Max-Abonnement zur Verfügung. Sie lässt sich wahlweise aktivieren oder ausschalten. Standardmässig ist sie nicht aktiviert. Schaltet man sie ein, generiert Claude ein Initial-Memory auf Basis der vergangenen Chats.

Bei Anthropic ist Memory vor allem auch für Projekte interessant: Die KI erstellt für jedes Projekt einen separaten Memory-Bereich und ermögliche so eine klare Trennung zwischen verschiedenen Aktivitäten. Mit aktivierter Memory-Funktion erinnere sich Claude an die Prozesse im Team, die Bedürfnisse der Kunden, Projektdetails und Prioritäten. Gleichzeitig existiert eine zentrale Memory-Zusammenfassung, die sich einsehen und editieren lässt. Man kann angeben, worauf sich Claude fokussieren oder was es ignorieren soll – entsprechend passt die KI ihre Erinnerungen an.


Es muss jedoch nicht alles, was man mit Claude bespricht, in dessen Gedächtnis landen: Dazu stellt Anthropic die Option Incognito Chat bereit, geeignet für Chat mit sensiblen Themen und Daten, vertrauliche Diskussionen, oder wenn einfach eine völlig frische Konversation ohne Kontext aus früheren Chats gewünscht ist. (ubi)


Claude Code jetzt im Browser verfügbar

 21. Oktober 2025 - Claude Code lässt sich ab sofort direkt im Web nutzen. Entwickler verbinden ihre Repositorys, beschreiben eine Aufgabe und erhalten automatisch umgesetzte Änderungen als Pull-Request, zusätzlich startet eine frühe iOS-Beta.

Claude Team und Enterprise erhalten Microsoft-365-Integration

 20. Oktober 2025 - Mit dem Microsoft 365 Connector for Claude kann Anthropics KI-Dienst auf Inhalte von Outlook, Onedrive, Sharepoint und Teams zugreifen und daraus Erkenntnisse gewinnen und Analysen erstellen.

Anthropic stellt Claude Haiku 4.5 vor

 17. Oktober 2025 - Claude Haiku 4.5 ist ein neues kleines Modell mit Sonnet-4-ähnlicher Programmierleistung, das deutlich günstiger und mehr als doppelt so schnell arbeitet und ab sofort über die API nutzbar ist.


