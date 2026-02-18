cnt
Anthropic lanciert Claude Sonnet 4.6
Quelle: Anthropic

Anthropic lanciert Claude Sonnet 4.6

Mit Claude Sonnet 4.6 bringt Anthropic sein bisher leistungsfähigstes Midrange-LLM auf den Markt. Es bietet bessere Codequalität, höhere Präzision und tieferes Reasoning mit einem Kontextfenster von bis zu einer Million Tokens.
18. Februar 2026

     

KI-Spezialist Anthropic hat mit Claude Sonnet 4.6 knapp zwei Wochen nach dem Launch von Claude Opus 4.6 sein neuestes grosses Midrange-Sprachmodell veröffentlicht. Es soll Verbesserungen bei der Qualität des generierten Programmcodes, bei der Funktion Computer Use zur Automatisierung von Software auf dem PC und beim Reasoning mitbringen. Dazu kommt ein Kontextfenster von neu bis zu einer Million Tokens (Beta). Und das neue Modell soll weniger halluzinieren und generell präziser arbeiten.

Der Anbieter betont, auch Claude Sonnet 4.6 sei wie bei Anthropic üblich einer ausgiebigen Sicherheitsevaluation unterzogen und für mindestens so sicher wie die bestehenden Claude-Modelle befunden worden. Das neue Modell habe "einen insgesamt warmherzigeren, ehrlichen, prosozialen und manchmal auch humorvollen Charakter, ein sehr ausgeprägtes Sicherheitsbewusstsein und keine Anzeichen für grössere Bedenken hinsichtlich risikoreicher Formen der Fehlausrichtung".


Für Abonnenten der Pläne Free und Pro ist Claude Sonnet 4.6 ab sofort das Standardmodell, was für Claude.ai und Claude Cowork gilt. Die Preise für die Nutzung bei Überschreiten der Abo-Limiten entsprechen denen von Claude Sonnet 4.5, nämlich 3 US-Dollar pro Million Input-Tokens und 15 Dollar pro Million Output-Tokens. (ubi)


