cnt
Logo Swiss IT Magazine
MEDIADATEN
ABONNIEREN
NEWSLETTER
OpenAI: 'Superapp' soll ChatGPT, Atlas und Codex zusammenführen
Quelle: Depositphotos

OpenAI: "Superapp" soll ChatGPT, Atlas und Codex zusammenführen

Die steigende Popularität der KI-Produkte von Anthropic setzt OpenAI unter Druck. Mit einer Superapp, die ChatGPT, Atlas und Codex unter einen Hut bringt, will das Unternehmen seine Produkte vereinheitlichen und Ressourcen sparen.
23. März 2026

     

Laut einem Bericht des "Wall Street Journal" (Paywall) plant OpenAI eine neue "Superapp", die den KI-Chatbot ChatGPT, den Browser Atlas und die Programmierplattform Codex unter einer Oberfläche zusammenbringen und mit agentischen KI-Fähigkeiten erweitern soll. Mit der App sollen die Produkte von OpenAI vereinheitlicht und damit Ressourcen eingespart werden, wie die Zeitung weiter berichtet. Ein Erscheinungsdatum für die Superapp ist demnach noch nicht bekannt.


Die Entwicklung der übergeordneten App für alle Produkte des Unternehmens passt zu einer unternehmensinternen Diskussion, die das Management laut dem WSJ-Bericht kürzlich geführt hat. Man habe festgestellt, dass OpenAI seine Entwicklungsarbeit auf zu viele einzelne Anwendungen verteilt habe und man deshalb das Vorgehen vereinfachen müsse. Dies wiederum könnte auf die steigende Popularität der Konkurrenzlösungen von Anthropic zurückzuführen sein: Erstens fasst Anthropic in seiner App Claude bereits verschiedene Funktionalitäten zusammen, und zweitens hat das Unternehmen gegenüber dem Pentagon Rückgrat gezeigt, worauf eine Reihe von ChatGPT-Nutzern auf Claude umgestiegen sind. (ubi)


Weitere Artikel zum Thema

OpenAI kündigt bis anhin effizientestes Modell GPT-5.4 an

 8. März 2026 - Das jüngste OpenAI-Modell mit der Bezeichnung GPT-5.4 ist einmal mehr deutlich leistungsfähiger als die Vorgänger und vermag Maus- und Tastatureingaben zu simulieren wie auch andere Anwendungen zu steuern.

OpenAI veröffentlicht Codex für die Windows-Plattform

 5. März 2026 - Nachdem OpenAI das KI-Entwicklerwerkzeug Codes für die Mac-Plattform veröffentlicht hat, steht das kostenlose Tool jetzt auch für Windows-Systeme zur Verfügung.

Anthropic fliegt wegen Streit mit den USA aus der Lieferkette

 4. März 2026 - Wegen einem Konflikt mit der US-Administration wird Anthropic zum Risiko für die Lieferkette erklärt und verliert Aufträge. Dafür führt der Streit aber zu einer Top-Platzierung des Anthropic-Chatbots Claude in den App Stores.


Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Vor wem mussten die sieben Geisslein aufpassen?
UMB kreiert Zeit für inspirierende Meetingkultur bei BLS
Automatisierung braucht Prozesswissen
IDP: Wenn Dokumente zu Daten werden
MIT SCION ZAHLUNGSDIENSTE SICHERN
Smart und souverän
Cloud-Souveränität: Technische Realität und praktische Umsetzung
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER