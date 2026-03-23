OpenAI: 'Superapp' soll ChatGPT, Atlas und Codex zusammenführen

Laut einem Bericht des "Wall Street Journal"
(Paywall) plant OpenAI
eine neue "Superapp", die den KI-Chatbot ChatGPT, den Browser Atlas und die Programmierplattform Codex unter einer Oberfläche zusammenbringen und mit agentischen KI-Fähigkeiten erweitern soll. Mit der App sollen die Produkte von OpenAI vereinheitlicht und damit Ressourcen eingespart werden, wie die Zeitung weiter berichtet. Ein Erscheinungsdatum für die Superapp ist demnach noch nicht bekannt.
Die Entwicklung der übergeordneten App für alle Produkte des Unternehmens passt zu einer unternehmensinternen Diskussion, die das Management laut dem WSJ-Bericht kürzlich geführt hat. Man habe festgestellt, dass OpenAI seine Entwicklungsarbeit auf zu viele einzelne Anwendungen verteilt habe und man deshalb das Vorgehen vereinfachen müsse. Dies wiederum könnte auf die steigende Popularität der Konkurrenzlösungen von Anthropic
zurückzuführen sein: Erstens fasst Anthropic in seiner App Claude bereits verschiedene Funktionalitäten zusammen, und zweitens hat das Unternehmen gegenüber dem Pentagon Rückgrat gezeigt, worauf eine Reihe von ChatGPT-Nutzern auf Claude umgestiegen sind.
(ubi)