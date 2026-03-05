OpenAI veröffentlicht Codex für die Windows-Plattform

Vor rund einem Monat hat OpenAI
seine Entwickler-App Codex für Mac-Rechner veröffentlicht ("Swiss IT Magazine" berichtete
). Nun hat der Konzern das als Steuerzentrale für die agentenbasierte Software-Entwicklung bezeichnete Tool auch für die Windows-Plattform freigegeben.
Wie OpenAI auf den Entwickler-Seiten mitteilt
, kommt die Codex-Windows-Version mit nativem Sandbox- und Powershell-Support. Die App erlaubt das Arbeiten an mehreren Projekten und die parallele Ausführung von agentenbasierten Threads. Dazu ist es auch möglich, die App im Windows Subsystem for Linux auszuführen. Weiter lässt sich Codex dahingehend konfigurieren, dass etwa der bevorzugte Editor frei gewählt werden kann. So lässt sich auf Projektebene bestimmen, ob mit Visual Studio, mit Visual Studio Code oder einem anderen Code-Editor gearbeitet wird. Auch beim Terminal kann zwischen PowerShell, Command Prompt, Git Bash oder WSL gewählt werden.
Die gut 600 MB grosse Windows-Version benötigt mindestens Windows 10 und steht im Microsoft Store zum kostenlosen Download
zur Verfügung.
(rd)