OpenAI bringt Codex AI für MacOS

ChatGPT-Anbieter OpenAI
hat sein Coding-Tool Codex als App für den Mac
veröffentlicht. Bisher liess sich das Werkzeug nur auf Umwegen nutzen, etwa auf dem Web, via Kommandozeile oder in bestimmten IDEs. Mit Codex erstellt und verwaltet man KI-Agenten im Stil von Vibe Coding. Für Open AI bedeutet das Tool den Einstieg in das Rennen um Agentic AI, das betreffend Entwicklungswerkzeuge bisher von Anthropics Claude Code beherrscht wird. Eine Windows-Version von Codex steht noch aus.
OpenAI bezeichnet Codex als „leistungsstarke neue Benutzeroberfläche, mit der Sie mühelos mehrere Agenten gleichzeitig verwalten, Aufgaben parallel ausführen und bei langwierigen Aufgaben mit Agenten zusammenarbeiten können“. Das Tool erlaubt die parallele Arbeit an mehreren Agenten, indem Projekte in separaten Threads geführt werden. Zudem können mehrere Agenten gleichzeitig und verschiedenen Teilen eines Projekts arbeiten, ohne sich gegenseitig zu behindern. Und wie speziellen Ordnern, genannt Skills, die Befehle, Scripts und Ressourcen enthalten, können Agenten spezielle Aufgaben wie automatische Codereviews übernehmen. Eine Reihe von vorgefertigten Skills steht bereit, mit Codex können zudem eigene Skills entwickelt werden.
Mit der Einführung von Codex für MacOS verdoppelt OpenAI die Nutzungslimiten für Plus-, Pro-, Business-, Enterprise- und Edu-Abonnenten von ChatGPT, was für die Nutzung von Codex gilt. Für eine begrenzte Zeit steht das Tool auch Nutzern der Gratis- und Go-Variante zur Verfügung.
(ubi)