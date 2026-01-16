cnt
Zugriff auf GPT-5.2-Codex neu via API möglich
Auf das Mitte September für Programmieraufgaben konzipierte Sprachmodell GPT-5.2-Codex kann neu auch per API zugegriffen werden. Das Modell soll deutlich leistungsfähiger sein, doch sind auch die Kosten für die Nutzung massiv angestiegen.
16. Januar 2026

     

Vor rund einem Monat hat OpenAI das jüngste Sprachmodell GPT 5.2 veröffentlicht, das nach eigenen Angaben bis anhin leistungsfähigste KI-Modell ("Swiss IT Magazine" berichtete). Mit dem Modell, das als das bis anhin leistungsfähigste Sprachmodell von OpenAI gilt, wurde kurz darauf auch GPT-5.2-Codex angekündigt, das Agenten-basierte Coding-Modell, das ebenfalls leistungsfähiger und verlässlicher als die Vorgänger sein soll.

Per sofort kann einem Bericht von "Neowin" zufolge auf GPT-5.2.-Codex nun auch über Programmierschnittstelle zugegriffen werden. Wie OpenAI via X bekannt gibt, steht GPT-5.2-Codex per sofort im Responses API zur Verfügung. Das Modell zeige seine Stärken insbesondere bei grösseren Aufgaben wie dem Erstellen neuer Funktionen, beim Code-Refactoring oder bei der Suche nach Fehlern.


Allerdings verlangt OpenAI für die Nutzung auch deutlich höhere Gebühren: Während für eine Million Input-Tokens bei GPT-5.2-Codex 1,75 Dollar verlangt werden, kostet dasselbe beim Vorgänger noch 1,25 Dollar. Die Nutzung hat sich damit um happige 40 Prozent verteuert. (rd)


