Zugriff auf GPT-5.2-Codex neu via API möglich

Vor rund einem Monat hat OpenAI
das jüngste Sprachmodell GPT 5.2 veröffentlicht, das nach eigenen Angaben bis anhin leistungsfähigste KI-Modell ("Swiss IT Magazine" berichtete
). Mit dem Modell, das als das bis anhin leistungsfähigste Sprachmodell von OpenAI gilt, wurde kurz darauf auch GPT-5.2-Codex angekündigt, das Agenten-basierte Coding-Modell, das ebenfalls leistungsfähiger und verlässlicher als die Vorgänger sein soll.
Per sofort kann einem Bericht
von "Neowin" zufolge auf GPT-5.2.-Codex nun auch über Programmierschnittstelle zugegriffen werden. Wie OpenAI via X bekannt gibt, steht GPT-5.2-Codex per sofort im Responses API zur Verfügung. Das Modell zeige seine Stärken insbesondere bei grösseren Aufgaben wie dem Erstellen neuer Funktionen, beim Code-Refactoring oder bei der Suche nach Fehlern.
Allerdings verlangt OpenAI für die Nutzung auch deutlich höhere Gebühren
: Während für eine Million Input-Tokens bei GPT-5.2-Codex 1,75 Dollar verlangt werden, kostet dasselbe beim Vorgänger noch 1,25 Dollar. Die Nutzung hat sich damit um happige 40 Prozent verteuert.
(rd)