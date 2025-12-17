ChatGPT Images wird schneller und präziser bei Bearbeitungen

ChatGPT erhält eine neue Version der Bildfunktionen, die das Erstellen und Bearbeiten von Bildern erleichtern soll. Nach Angaben
von OpenAI
wird das neue Bildgenerierungsmodell ab heute für alle ChatGPT-Nutzer eingeführt und ist in der API als GPT Image 1.5 verfügbar. Business- und Enterprise-Zugriff sollen später folgen.
Laut Mitteilung setzt das Modell Änderungen an hochgeladenen Bildern präziser um und verändert dabei nur die Elemente, die Nutzer ausdrücklich anfordern. Details wie Beleuchtung, Komposition und das Aussehen von Personen sollen über mehrere Bearbeitungsschritte hinweg konsistent bleiben, damit Ergebnisse nicht bei jeder Anpassung ungewollt abdriften.
Das Unternehmen nennt als Bearbeitungsarten unter anderem das Hinzufügen und Entfernen von Bildinhalten sowie das Kombinieren und Überblenden. Ausserdem soll das Modell Anweisungen zuverlässiger befolgen und bei der Textdarstellung besser mit dichtem und kleinem Text umgehen können, zusätzlich werde die Ausgabe insgesamt natürlicher.
Parallel führt OpenAI einen eigenen Bilderbereich in ChatGPT ein, der in der Seitenleiste der mobilen App und auf chatgpt.com verfügbar sein soll und voreingestellte Filter und Anregungen bietet. Für die API-Version nennt OpenAI zudem eine um 20 Prozent reduzierte Kosten für Bild-Ein- und -Ausgabe im Vergleich zu GPT Image 1.
(dow)