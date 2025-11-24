cnt
Gruppen-Chats in ChatGPT werden weltweit ausgerollt

Nachdem eine Testphase in den vergangenen Wochen in mehrheitlich asiatischen Ländern erfolgreich abgeschlossen werden konnte, wird das Gruppen-Chats-Feature in ChatGPT jetzt global allen Usern zur Verfügung gestellt.
24. November 2025

     

OpenAI hat mit der globalen Bereitstellung der Gruppen-Chat-Funktion in ChatGPT begonnen, wie "Thurrott.com" berichtet. Nachdem das Feature im Rahmen eines Pilotversuchs vor einigen Wochen in Ländern wie Japan, Südkorea oder Taiwan getestet wurde, folgt nun der weltweite Launch. Wie die Macher via X ankündigen, will man Gruppen-Chats nach einer erfolgreichen Pilotphase jetzt allen angemeldeten Nutzern mit den Preisplänen Free, Go, Plus und Pro zur Verfügung stellen.

Gruppen-Chats ermöglichen Diskussionen mit mehreren Teilnehmern, wobei via Link bis zu zwanzig Personen eingeladen werden können, die ihrerseits den Link ebenfalls weitergeben können. Beim Beitritt zu einer Chat-Gruppe und beim Erstellen einer eigenen Gruppe wird man jeweils aufgefordert, ein kurzes Profil mit Namen, Benutzernamen und Foto einzurichten. Die Antworten von ChatGPT werden jeweils auf das verfügbare Limit jener Person angerechnet, welche ChatGPT die Frage gestellt hat.


Die Gruppen-Chats sollen dabei strikt von allen eigenen persönlichen Chats getrennt und persönliche ChatGPT-Erinnerungen sollen in Gruppen-Chats nicht verwendet werden. Auch soll ChatGPT aus diesen Geprächen keine neuen Erinnerungen generieren. Bei OpenAI will man prüfen, ob künftige zur Erinnerungssteuerung genauere Einstellungen angeboten werden. (rd)


