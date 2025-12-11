cnt
Logo Swiss IT Magazine
MEDIADATEN
ABONNIEREN
NEWSLETTER
Adobe bringt Photoshop, Express und Acrobat in ChatGPT
Quelle: Adobe

Adobe bringt Photoshop, Express und Acrobat in ChatGPT

Künftig können ChatGPT-Nutzer im KI-Chat Bilder bearbeiten, Designs erstellen und PDF-Dokumente über die bekannten Adobe-Werkzeuge bearbeiten – ohne die Plattform zu verlassen.
11. Dezember 2025

     

Adobe integriert seine Anwendungen Photoshop, Adobe Express und Acrobat direkt in ChatGPT. Nutzer sollen Bilder bearbeiten, Designs erstellen und PDFs bearbeiten können, ohne den KI-Chat verlassen zu müssen. Nach Angaben von Adobe stehen die drei Apps als eigene Funktionen in ChatGPT bereit und sollen Kreativ- und Büroaufgaben per Texteingabe vereinfachen.

Konkret beschreibt Adobe, dass Anwender im Chat einfach den Namen der gewünschten Anwendung und ihren Wunsch eintippen, etwa: "Adobe Photoshop, hilf mir, den Hintergrund dieses Bildes zu verwischen." ChatGPT öffnet dann die entsprechende Adobe-App-Integration und führt Schritt für Schritt durch die Aktion. Die Lösungen bauen laut Unternehmen auf Adobes Arbeit mit agentenbasierter KI und dem Model Context Protocol (MCP) auf.


In Photoshop für ChatGPT können Nutzer Bildteile gezielt anpassen, Werte wie Helligkeit, Kontrast oder Belichtung ändern und Effekte wie Glitch oder Glow anwenden – die Bildqualität soll dabei erhalten bleiben. Adobe Express in ChatGPT setzt auf Vorlagen. Nutzer wählen ein Design, ersetzen Texte und Bilder oder fügen Animationen hinzu, etwa für Einladungen oder Social-Media-Posts, ohne das Chat-Fenster zu verlassen.

Acrobat für ChatGPT richtet sich an alle, die mit PDFs arbeiten. Laut Adobe lassen sich im Chat Text und Tabellen aus PDFs extrahieren, Dateien zusammenführen, komprimieren oder in PDF umwandeln. Zudem sollen Nutzer sensible Inhalte direkt schwärzen können. Wer mehr Kontrolle braucht, kann laut Adobe jederzeit aus ChatGPT in die vollwertigen Desktop- oder Web-Versionen der Programme springen und dort weiterarbeiten.

Nach Unternehmensangaben sind Photoshop, Adobe Express und Acrobat für ChatGPT weltweit kostenlos nutzbar – auf Desktop, im Web und auf iOS. Adobe Express für ChatGPT steht bereits für Android bereit. Unterstützung für Photoshop und Acrobat auf Android soll folgen. (dow)


Weitere Artikel zum Thema

KI-Features für Photo­shop- und Premiere-Basisversionen

 1. November 2025 - Adobe Photoshop Elements & Premiere Elements 2026

Photoshop Elements und Premiere Elements 2026 sind da

 13. Oktober 2025 - Mit den neuen 2026er-Versionen ergänzt Adobe seine Einsteigerprodukte Photoshop Elements und Premiere Elements um eine Vielfalt von Funktionen für das einfachere Editieren von Fotos und Videos.

Edge 141 bringt Adobes PDF Reader nun auch für Unternehmenskunden

 6. Oktober 2025 - Mit Edge 141 kommt der Adobe-unterstützte PDF Reader, den die Privatkunden schon rund ein Jahr nutzen konnten, auch für Business-Kunden.


Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Welche Farbe hatte Rotkäppchens Kappe?
Cybercrime Trends 2026: Wunderwaffe KI
Wie Behörden sich auf die Post-Quantum-Ära vorbereiten können
Digitale Souveränität: Schweizer Daten gehören in die Schweiz
AI 2035: 900 Milliarden autonome Agenten
Digitale Souveränität beginnt bei Ihren Endpoints
Cisco: Doppelter Einsatz für eine belastbare Infrastruktur
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER