ChatGPT bekommt Shopping-Funktion

Quasi rechtzeitig zum Black Friday 2025 hat OpenAI hat in ChatGPT eine neue Funktion namens Shopping Research eingeführt. Diese soll bei der Produktsuche respektive beim Shoppen unterstützen. Statt zahlreiche Websites manuell zu durchsuchen, genügt es laut OpenAI
, dem Chatbot zu beschreiben, wonach man sucht. Es soll auch möglich sein, Fotos hochzuladen, um nach Produkten zu suchen.
Shopping Research analysiert dabei Informationen aus dem Internet und greift auch auf frühere Gespräche sowie die persönliche ChatGPT-Speicherung zurück – sofern aktiviert –, um eine passende Produktempfehlung zu liefern. Bei Bedarf werden auch Rückfragen zur Präzisierung der Nutzerbedürfnisse gestellt. Ziel ist es laut OpenAI
, strukturierte Kaufentscheidungen zu erleichtern, insbesondere in komplexeren Kategorien wie Elektronik, Haushaltsgeräte oder Outdoor-Ausrüstung. Die Recherche erfolgt dann über eine visuelle Oberfläche, in der Produkte verglichen, bewertet und kommentiert werden können. Die Ergebnisse beinhalten aktuelle Informationen wie Preise, Verfügbarkeit und Produktspezifikationen, wobei OpenAI auf "vertrauenswürdige Quellen" verweist.
Das neue Feature ist per sofort für eingeloggte Nutzerinnen und Nutzer auf allen ChatGPT-Plänen – Free, Go, Plus und Pro – verfügbar. Wenn ChatGPT eine Shopping-Anfrage erkennt, wird Shopping Research automatisch aktiviert. Alternativ kann die Funktion auch über das "+"-Menü aufgrufen werden. Langfristig plant OpenAI
, die Funktionalität weiter auszubauen – unter anderem durch erweiterte Kategorien, direkte Kaufoptionen über ChatGPT sowie personalisierte Vorschläge basierend auf bisherigen Nutzerinteraktionen.
(mw)