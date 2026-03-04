cnt
Anthropic fliegt wegen Streit mit den USA aus der Lieferkette
Anthropic fliegt wegen Streit mit den USA aus der Lieferkette

Wegen einem Konflikt mit der US-Administration wird Anthropic zum Risiko für die Lieferkette erklärt und verliert Aufträge. Dafür führt der Streit aber zu einer Top-Platzierung des Anthropic-Chatbots Claude in den App Stores.
4. März 2026

     

Anthropic, Anbieter des KI-Chatbots Claude, ist im Zwist mit der US-Administration. Das hat nun zur Folge, dass eine Reihe von Rüstungsfirmen, die mit der US-Armee zusammenarbeiten, auf Anweisung des US-Verteidigungsdepartements Anthropic nun aus ihrer Lieferkette werfen, wie "Reuters" berichtet. Präsident Trump hatte Anthropic zuletzt als Risiko für die Lieferkette bezeichnet und eine sechsmonatige Auslaufphase ausgerufen, in welcher die Unternehmen und Behörden Zeit haben, die Anthropic-Lösungen zu ersetzen.

Der Streit geht auf die Forderung der US-Administration zurück, dass Anthropic die Sicherheitsbarrieren in Claude für die US-Behörden entfernen sollte. Anthropic wiederum beharrte darauf, dass seine KI-Technologie weder für autonome Waffensysteme noch für die Überwachung von US-Bürgern eingesetzt werden darf. Für Präsident Trump und Verteidigungsminister Pete Hegseth war dieses Teilzugeständnis nicht genug, worauf das Unternehmen nun aus den Lieferketten ausgeschlossen wird.


Der Streit löste gleichzeitig aber gewissermassen einen Streisand-Effekt aus und hat damit offenbar auch positive Effekte für Anthropic: Während den letzten Wochen war die Claude-App in den App Stores von Google und Apple meistens auf den hinteren Plätzen der Top 10 oder gar Top 20 zu finden. Seit der Eskalation des Konflikts lässt Claude seine Konkurrenten wie ChatGPT und Copilot nun plötzlich hinter sich zurück und rangiert aktuell in beiden Stores auf Platz 1 der kostenlosen Downloads. (win)


Weitere Artikel zum Thema

Schwere Anschuldigungen von Anthropic an chinesische KI-Firmen

 25. Februar 2026 - Vor etwa einem Jahr schoss der chinesische KI-Chatbot Deepseek durch die Decke. Diese schnellen Fortschritte seien jedoch nur mit einem systematischen Datenklau möglich gewesen, so Claude-Entwickler Anthropic.

Anthropic setzt IT-Security-Anbieter mit neuem Tool unter Druck

 24. Februar 2026 - KI-Anbieter Anthropic hat eine Preview des neuen Tools Claude Code Security veröffentlicht. Dieses kann Code kontextbasiert auf Schwachstellen scannen. Keine gute Nachricht für IT-Security-Anbieter wie Crowdstrike und Cloudflare.

Anthropic lanciert Claude Sonnet 4.6

 18. Februar 2026 - Mit Claude Sonnet 4.6 bringt Anthropic sein bisher leistungsfähigstes Midrange-LLM auf den Markt. Es bietet bessere Codequalität, höhere Präzision und tieferes Reasoning mit einem Kontextfenster von bis zu einer Million Tokens.


