cnt
Logo Swiss IT Magazine
MEDIADATEN
ABONNIEREN
NEWSLETTER
Anthropic tritt mit Claude Design gegen Figma und Adobe an
Quelle: Anthropic

Anthropic tritt mit Claude Design gegen Figma und Adobe an

Mit dem neuen Anthropic-Produkt Claude Design lassen sich via Textprompt professionelle Designs für Branding, Marketing und App-Oberflächen erstellen.
20. April 2026

     

Die Labs-Abteilung des KI-Anbieters Anthropic bringt mit Claude Design ein neues Produkt auf den Markt, das die Angebote von Grafiksoftware-Spezialisten wie Figma, Canva und Adobe konkurrenziert: Mithilfe von Textprompts und Editiermöglichkeiten für die KI-generierten Resultate lassen sich perfekt aussehende Designs erstellen, von Marketingmaterialien bis zu interaktiven Prototypen von Benutzeroberflächen. Claude Design stellt für das KI-Unternehmen eine deutliche Erweiterung seines Kernbusiness dar, vom Geschäft mit grossen Sprachmodellen in die Domäne von Softwareapplikationen.

Laut dem Hersteller folgt Claude Design einem natürlichen kreativen Workflow. Auf Basis bestehender Designdateien wie Bilder, Office-Dokumente sowie Codebasen früherer Projekte erstellt die KI ein Designsystem, das zum jeweiligen Unternehmen beziehungsweise zum Team passt. Danach nutzt jedes mit Claude Design umgesetzte Projekt die Farben, die Typografie und die Komponenten des Designsystems automatisch. Das System lässt sich zudem im Lauf der Zeit verfeinern, und ein Team kam mehr als ein Designsystem nutzen. Die generierten Resultate können intern als URL geteilt, in ein Verzeichnis gesichert oder in Form von Canva-, PDF-, Powerpoint- oder HTML-Dateien gespeichert werden.


Claude Design basiert auf dem neuen Sprachmodell Claude Opus 4.7, das Anthropic parallel zum Launch des Grafikprodukts freigegeben hat und als "unser fähigstes Vision-Modell" bezeichnet. Beides wird aktuell nach und nach für Abonnenten der Claude-Bezahlversionen Pro, Max, Team und Enterprise ausgerollt. (ubi)


Weitere Artikel zum Thema

Anthropic präsentiert erweitertes Modell Opus 4.7

17. April 2026 - Mit Opus 4.7 hat Anthropic sein jüngstes Modell freigegeben, das noch präziser arbeitet, über neue Sicherheitsfunktionen verfügt und auch bei der Bildverarbeitung mehr zu leisten vermag.

Anthropic integriert Computer Use in Claude Cowork und Code

 24. März 2026 - Bisher dem eigentlichen Chatbot Claude vorbehalten, lässt sich die Computernutzung nun in Form einer Vorschau für Abonnenten auch in den Anthropic-Diensten Cowork und Code einsetzen, falls eine Aufgabe mit dem Chatbot selbst nicht zu erledigen ist.

Anthropic setzt IT-Security-Anbieter mit neuem Tool unter Druck

 24. Februar 2026 - KI-Anbieter Anthropic hat eine Preview des neuen Tools Claude Code Security veröffentlicht. Dieses kann Code kontextbasiert auf Schwachstellen scannen. Keine gute Nachricht für IT-Security-Anbieter wie Crowdstrike und Cloudflare.


Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Vor wem mussten die sieben Geisslein aufpassen?
CRA umsetzen, ohne Entwicklung auszubremsen
Meetingräume: Die Erfolgsfaktoren
Smarte Analyseplattform statt MDM
Meetings, die einfach funktionieren
UMB kreiert Zeit für inspirierende Meetingkultur bei BLS
Automatisierung braucht Prozesswissen
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER