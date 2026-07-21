Anthropics Spitzenmodell Fable 5 nur noch in Top-Abos 'gratis'

Das Anfang Juni lancierte, aktuell leistungsfähigste öffentlich zugängliche grosse Sprachmodell von Anthropic
, Claude Fable 5, war bisher auch in den günstigeren Claude-Abos zu einem gewissen Grad kostenlos nutzbar. Ab sofort ist dies nicht mehr der Fall: Per 20. Juli 2026 bleibt die Inklusiv-Nutzung von Claude Fable 5 den Abonnenten der teuersten Pläne Max und Team Premium vorbehalten und gehört zum Wochenlimit, allerdings mit einem 50-Prozent-Deckel.
Wer ein Pro- oder Team-Standard-Abo hat, muss demnächst für jeden Fable-5-Request zahlen. Gemäss einem X-Post
des Anbieters erhalten Pro- und Team-Standard-User allerdings einen einmaligen Nutzungskredit im Umfang von 100 US-Dollar. Dieses Guthaben gilt nicht nur für Fable 5, muss jedoch erstens bis spätestens 2. August beantragt und zweitens bis am 17. September aufgebraucht werden, wie eine Supportnotiz
erklärt. Anthropic merkt weiter an, es sei schwierig gewesen, die Nachfrage nach Fable 5 einzuschätzen. Deshalb habe man das neue Modell in den verschiedenen Abos stufenweise ausgerollt und den (kostenlosen) Zugang mehrmals erweitert, während man zusätzliche Kapazität geschaffen habe.
(ubi)