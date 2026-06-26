Anthropic bringt Claude Cowork aufs Smartphone

KI-Pionier Anthropic
arbeitet laut einem Bericht
von "Bleeping Computer" daran, Claude Cowork auf mobilen Plattformen bereitzustellen. Claude Cowork steht bis anhin auf dem Desktop zur Verfügung und vermag grössere Aufgaben zu erledigen, wobei Dateien verwendet und Dokumente erstellt werden können. Das KI-Modell ist dabei in der Lage, im Hintergrund zu arbeiten, während die Fortschritte überwacht werden können. Bis anhin stand Claude Cowork lediglich auf der Windows- wie auch auf der Mac-Plattform zur Verfügung, doch deuten auf X veröffentlichte Screenshots darauf hin, dass Anthropic an einer Portierung auf mobile Betriebssysteme arbeitet.
Die Hinweise deuten allerdings weniger auf eine vollständige Portierung der Desktop-App hin, als vielmehr auf eine Art Remote-Steuerung von KI-Aufgaben. Die eigentliche Arbeit dürfte damit auf dem PC ausgeführt werden, während das Smartphone dazu dient, einerseits neue Aufgaben zu Vergeben oder zu beenden, andererseits aber auch, um auf dem Desktop laufende Prozesse zu überwachen.
Abgesehen von den Screenshots liegen seitens Anthropic keine weiteren Informationen vor. Auch ist nicht bekannt, ob die App sowohl für Android, als auch für iOS erscheinen wird.
(rd)