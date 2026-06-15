Anthropic muss KI-Modelle auf US-Anordnung abschalten

KI-Anbieter Anthropic
hat den Zugriff auf die Modelle Fable 5 und Mythos 5 für sämtliche Nutzer ausgesetzt. Das Unternehmen erklärt in einer Mitteilung
, von der US-Regierung eine Exportkontrollanordnung erhalten zu haben, wonach der Zugang für ausländische Staatsangehörige – einschliesslich ausländischer Anthropic-Mitarbeitender – gesperrt werden müsse. Konkrete Details zu den Sicherheitsbedenken habe die Regierung nicht genannt. Das Unternehmen geht davon aus, dass die Behörden auf eine Methode aufmerksam geworden sind, mit der sich Schutzmechanismen der Modelle teilweise umgehen lassen.
Anthropic widerspricht jedoch der Einschätzung der Regierung. Das Unternehmen erklärt, die gemeldeten Schwachstellen seien bereits bekannt gewesen und von begrenzter Tragweite. Zudem hätten Tests gezeigt, dass ähnliche Ergebnisse auch mit anderen öffentlich verfügbaren KI-Modellen erzielt werden könnten. Als Beispiel nennt Anthropic das Modell GPT-5.5 von OpenAI.
Trotz der Kritik an der Entscheidung will Anthropic die Anordnung befolgen und die Modelle vorerst vom Markt nehmen. Andere KI-Modelle des Unternehmens bleiben weiterhin verfügbar. Anthropic bezeichnet die Massnahme als Missverständnis und kündigte an, auf eine möglichst rasche Wiederherstellung des Zugangs hinzuarbeiten.
(mw)