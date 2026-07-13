Anthropic bringt In-App-Browser für Claude Code

Das Team hinter dem KI-gestützten Entwicklertool Claude Code hat via X-Post
eine Browserfunktion vorgestellt, die in die Desktop-App Claude Code integriert ist. Claude Code kann damit selbsttätig im Web recherchieren und mit Webseiten arbeiten. Konkret heisst es: "Claude kann Dokumente, Entwürfe oder beliebige andere Websites aufrufen. Es kann diese lesen, sich durchklicken und mit ihnen interagieren – genau wie mit Ihren lokalen Entwicklungsservern." Claude Code ist als Desktop-App für MacOS, Linux und Windows erhältlich. Der neue In-App-Browser läuft in einer Sandbox. Browser-Sessions können nach Bedarf persistent gehalten oder am Ende wieder gelöscht werden.Auf einer Dokumentationsseite
erläutert Anthropic
den Browser im Detail. Der Browser funktioniert demnach mit Tabs, so dass zum Beispiel Dokumentation, Issue Trackers und beliebige weitere Seiten und Websites parallel zur in Entwicklung befindlichen Web-App angezeigt werden. Der Anbieter weist weiter darauf hin, das bei der Interaktion mit externen Webseiten Schreib- und Klickoperationen Unabhängig vom Berechtigungsmodus immer geprüft werden. Falls ein potenzielles Problem erkannt wird, muss man die geplante Aktion explizit bestätigen.
Als Zückerchen verlängert Anthropic darüber hinaus die Gratisperiode für die Nutzung seines bisher stärksten allgemein zugänglichen Modells Fable 5. Dieses bleibt bis zum 19. Juli 2026 in allen Abos gratis enthalten, danach muss dafür separat gezahlt werden.
(ubi)