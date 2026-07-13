cnt
Logo Swiss IT Magazine
MEDIADATEN
ABONNIEREN
NEWSLETTER
Anthropic bringt In-App-Browser für Claude Code
Quelle: Anthropic

Anthropic bringt In-App-Browser für Claude Code

Die Desktop-Apps von Claude Code verfügen neu über einen integrierten Browser, mit dem Claude Code selbsttätig im Web recherchieren und mit Websites interagieren kann – geschützt durch konsequente Überprüfung aller Schreib- und Klickaktionen.
13. Juli 2026

      Swiss IT Magazine bei
Google bevorzugen


Das Team hinter dem KI-gestützten Entwicklertool Claude Code hat via X-Post eine Browserfunktion vorgestellt, die in die Desktop-App Claude Code integriert ist. Claude Code kann damit selbsttätig im Web recherchieren und mit Webseiten arbeiten. Konkret heisst es: "Claude kann Dokumente, Entwürfe oder beliebige andere Websites aufrufen. Es kann diese lesen, sich durchklicken und mit ihnen interagieren – genau wie mit Ihren lokalen Entwicklungsservern." Claude Code ist als Desktop-App für MacOS, Linux und Windows erhältlich. Der neue In-App-Browser läuft in einer Sandbox. Browser-Sessions können nach Bedarf persistent gehalten oder am Ende wieder gelöscht werden.

Auf einer Dokumentationsseite erläutert Anthropic den Browser im Detail. Der Browser funktioniert demnach mit Tabs, so dass zum Beispiel Dokumentation, Issue Trackers und beliebige weitere Seiten und Websites parallel zur in Entwicklung befindlichen Web-App angezeigt werden. Der Anbieter weist weiter darauf hin, das bei der Interaktion mit externen Webseiten Schreib- und Klickoperationen Unabhängig vom Berechtigungsmodus immer geprüft werden. Falls ein potenzielles Problem erkannt wird, muss man die geplante Aktion explizit bestätigen.


Als Zückerchen verlängert Anthropic darüber hinaus die Gratisperiode für die Nutzung seines bisher stärksten allgemein zugänglichen Modells Fable 5. Dieses bleibt bis zum 19. Juli 2026 in allen Abos gratis enthalten, danach muss dafür separat gezahlt werden. (ubi)


Weitere Artikel zum Thema

Anthropic bringt Claude Cowork aufs Smartphone

 28. Juni 2026 - Hinweise deuten darauf hin, dass Anthropic an einer Mobile App für Claude Cowork arbeitet. Diese führt allerdings keine KI-Prozesse aus, sondern steuert lediglich Aufgaben, die auf einem PC ausgeführt werden.

Claude Mythos mit Maulkorb: Anthropic lanciert Claude Fable 5

 10. Juni 2026 - Weil das jüngste Anthropic-Modell namens Claude Mythos zu gefährlich für die Öffentlichkeit war, wurde es nicht breit ausgerollt. Nun erscheint die gedrosselte Version namens Fable 5, die dank Leitplanken sicher genug sein soll.

Claude Code im Unternehmen: Was der CISO jetzt ­regeln muss

 6. Juni 2026 -


Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Wieviele Zwerge traf Schneewittchen im Wald?
Kundennutzen im Fokus: AI-Strategie bei Opacc
Agentic AI: Gesteuerte Autonomie als Erfolgsfaktor
KI im Kundendialog: Der erste Schritt ist näher als Sie denken
«Die Cloud ist nur aktiv gemanagt effizient»
AI braucht FinOps
Cloud-Heimkehr: Eine KMU-Rechnung
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER