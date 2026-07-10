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Mecklenburg-Vorpommern will sich auch von MS Office verabschieden
Quelle: Depositphotos

Mecklenburg-Vorpommern will sich auch von MS Office verabschieden

Nachdem das deutsche Bundesland Mecklenburg-Vorpommern von Sharepoint auf Nextcloud gewechselt hat, will man sich jetzt auch von Microsoft Office verabschieden und auf eine Open-Source-Lösung migrieren.
10. Juli 2026

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Vergangene Woche wurde bekannt, dass das deutsche Bundesland Mecklenburg-Vorpommern eine Open-Source-Strategie umsetzen und auf die Nutzung von Microsoft Sharepoint verzichten will. Stattdessen soll die Open-Source-Plattform Nextcloud zum Einsatz kommen.

Wie jetzt "Heise" meldet, will man sich offenbar auch von Microsoft Office verabschieden und auf eine quelloffene Alternative migrieren. Die Umstellung sei allerdings nicht kurzfristig umsetzbar und werde über einen längeren Zeitraum erfolgen, dies aufgrund der engen Verzahnung mit zahlreichen Fachverfahren. Auch hat man sich dem Bericht zufolge noch nicht für eine bestimmte Microsoft-Alternative entschieden. Geprüft werden aktuell Nextcloud Office auf Basis von Collabora Office wie auch LibreOffice als Desktop-Lösung.


Mecklenburg-Vorpommern wäre das zweite Bundesland, das sich vollends von Microsoft Office verabschiedet. Eine umfassende Abkehr hat bis anhin nur Schleswig-Holstein vor zwei Jahren gewagt ("Swiss IT Magazine" berichtete). (rd)


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