Schleswig-Holstein sagt Goodbye zu Microsoft

Unabhängig, nachhaltig, sicher soll er sein, der digitale Arbeitsplatz in Schleswig-Holstein, weshalb sich das deutsche Bundesland zum Umstieg auf die Open-Source-Bürosuite LibreOffice entschieden hat. Mit dem Kabinettsbeschluss zur flächendeckenden Einführung der quelloffenen Software als Standard-Office-Lösung habe man einen ersten Schritt in Richtung vollständige digitale Souveränität getan, lassen die Behörden in einer Mitteilung verlauten.Doch damit nicht genug: Schleswig-Holstein will sich komplett vom Microsoft-Universum verabschieden. Die beschlossene Umstellung der Office-Software sei nur der Einstieg in den Umstieg: Der Wechsel zu freier Software beim Betriebssystem, der Kollaborationsplattform, dem Verzeichnisdienst, dem Fachverfahren und der Telefonie werde folgen, heisst es weiter. Mit der Entscheidung habe man den Schritt weg von proprietärer Software hin zu freien, quelloffenen Open-Source-Systemen für die rund 30'000 Beschäftigten der Landesregierung gemacht.Der Umstieg auf Open-Source-Lösungen war in Schleswig-Holstein seit langem geplant. Bereits Ende 2021 wurde erstmals über das Vorhaben informiert ("Swiss IT Magazine" berichtete ).